Лидер группы «Ноль» отказался возвращаться в Россию 2 31.07.2017, 13:27

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Фото: Андрей ГАШЕВ

Федор Чистяков решил остаться в США.

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил эмигрировать из России. Об этом сообщает «Новая газета».

«Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», – заявил музыкант корреспонденту издания.

Как объяснил Чистяков, такое решение он принял после того, как в России запретили «Свидетелей Иеговы».

«Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить гринкарту или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. Я прочно осел на месте, мне уже пятьдесят, куда ехать? К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо, как музыкант я на подъеме: хорошая группа, налаженная система гастролей, один за другим выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», – объяснил он.

Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и постановил ее ликвидировать в апреле 2017 года.