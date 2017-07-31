закрыть
31 июля 2017, понедельник, 17:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лидер группы «Ноль» отказался возвращаться в Россию

2
  • 31.07.2017, 13:27
  • 3,051
Фото: Андрей ГАШЕВ

Федор Чистяков решил остаться в США.

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил эмигрировать из России. Об этом сообщает «Новая газета».

«Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», – заявил музыкант корреспонденту издания.

Как объяснил Чистяков, такое решение он принял после того, как в России запретили «Свидетелей Иеговы».

«Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить гринкарту или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. Я прочно осел на месте, мне уже пятьдесят, куда ехать? К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо, как музыкант я на подъеме: хорошая группа, налаженная система гастролей, один за другим выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», – объяснил он.

Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и постановил ее ликвидировать в апреле 2017 года.


Мнение

Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»