Студентов из Витебска и Орши послали собирать ягоды на «чернила» 7 31.07.2017, 13:30

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Шесть студотрядов из четырех вузов работают в этом году на сборе ягод на плантациях Толочинского консервного завода.

Более 90 студентов из Витебска и Орши в этом году работают на сборе ягод на плантациях Толочинского консервного завода, где заготавливают крыжовник и красную смородину.

На сезонные работы в полях этого предприятия, основным ассортиментов которого являются плодовые и фруктово-ягодные вина — знаменитая «толочинка» — приехало 6 студенческих отрядов из четырех ВУЗов Витебска и Оршанского государственного колледжа продовольствия, пишет news.vitebsk.cc.

Молодежь трудится с 8:00 до 17:30, обед у студентов с 13:00 до 14:00. Чтобы за это время выполнить дневную норму нужно собрать 40 килограмм крыжовника или 25 килограмм красной смородины. Из общежития, где живут стройотрядовцы, на ягодники их отвозят на транспорте предприятия.

Что интересно, журналистам не удалось отыскать в прайс-листе Толочинского консервного завода соков, морсов или подобной продукции из крыжовника и красной смородины. Зато есть полусладкое вино «Крыжовниковое», сок красной смородины содержат крепленые вина улучшенного качества «Талачынскае. Паулiнка», «Талачынскае. Райский сад» и целый ряд других.

Как сообщает сайт Витебского областного объединения профсоюзов со ссылкой на главного технолога Толочинского консервного завода Марину Алейникову, руководство предприятия удовлетворено работой студентов и, по их многочисленным просьбам, обещает организовать экскурсию на производство. Интересно, будет ли при этом дегустация продукции?..