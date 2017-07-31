«Плохой» и «хороший» Шклов 7 31.07.2017, 13:45

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Фоторепортаж из райцентра, где начинал белорусский диктатор.

«Салідарнасць» побывала в Шклове и составила свое субъективное мнение о 16-тысячном городе.

То, что Шклов выделяется среди других белорусских городов, можно понять хотя бы по своеобразному зданию райисполкома.

Вот что плохого и хорошего журналисты увидели в райцентре.

«Плохой» Шклов

Начнем с контраста. Что почти сразу бросается в глаза в Шклове – это присутствие в городе большого количества недешевых автомобилей. Видно, денежные потоки, идущие сюда из столицы, позволяют некоторым жить с комфортом.

При этом в центре Шклова можно встретить огороды у многоквартирных домов. Горожане не стесняются или вынуждены выращивать, в том числе, картошку.

Раздельный сбор мусора для многих белорусов все еще остается непостижимым. Вот так на глазах журналистов поступил с битым стеклом местный житель.

Гостиница «Родничок» внешне выглядит весьма неплохо, но в номерах как будто ничего не изменилось с советских времен. Не исключено, что эти шкаф, тумбочки, кровати видели молодого Лукашенко.

Монумент на берегу Днепра, посвященный Великой Отечественной войне, выглядит масштабно и внушительно. Но, пожалуй, он нуждается в косметическом ремонте и благоустройстве. Ведущая к монументу дорога не заасфальтирована и с колдобинами. Лестница – с трещинами и проросшей травой. Надпись на памятной доске читается уже с трудом.

При всех тех словах, которые у нас произносятся властями о войне, на малой родине диктатора монумент, скажем прямо, мог бы быть в лучшем состоянии.

«Хороший» Шклов

С того же монумента, посвященного Великой Отечественной войне, открывается отличный вид на город. Шклов находится среди живописных мест, а Днепр еще больше добавляет ему красоты.

В городе чисто, благоустроено и зелено. Заметно, что за газонами здесь следят регулярно.

На удивление в райцентре много белорусскоязычных вывесок.

Видно, что это не российская провинция. Здесь не так часто, как в том же Заславле, можно увидеть георгиевские ленты и российские триколоры в авто.

И, конечно, нельзя не полюбоваться Ратушей XVIII века, вокруг которой разросся город. Сейчас здесь размещается гимназия.

Удивляет и достаточно большое количество велосипедистов на улицах Шклова. В отличие от многих других райцентров здесь осознали удобство этого вида транспорта.

У проходной бумажной фабрики «Спартак» находится большая велопарковка.

Велодорожек в Шклове журналисты не обнаружили, но с другой стороны автомобильное движение в городе нельзя назвать интенсивным. Коты переходят дорогу в развалочку.

В райцентре работает несколько кафе и закусочных. В столовой у вокзала в девять утра можно взять неплохой кофе, что уже радует. В летнем кафе в центре города быстро приготовят недорогую и вкусную пиццу, произведенную здесь же, в Шклове.