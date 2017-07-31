В Генпрокуратуре Беларуси завелся «крот»? 2 31.07.2017, 13:40

10,872

Борис Светлов

Почему произошла утечка информации о наказании министра культуры Бориса Светлова.

Недавно стало известно о том, что министр культуры Борис Светлов по результатам актов прокурорского надзора был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Правда, как именно наказали чиновника за ненадлежащее внимание к объектам историко-культурного наследия – точно неизвестно.

Да и информацию о самом наказании позже засекретили.

«Белорусский партизан» решил задавать этот вопрос лично министру, который в минувшую субботу должен был дежурить на прямой линии.

Стоит заметить, что министр культуры не мог отделаться просто выговором или замечанием. Дело в том, что к госслужащим применяется специальная дисциплинарная ответственность. Его могли дополнительно предупредить о неполном служебном соответствии, особенно если раньше чиновник уже имел дисциплинарные взыскания. Или понизить в классе государственного служащего на срок до 6 месяцев.

«А министра сегодня нет, -- неожиданно ответила секретарь вместо чиновника, который по утвержденному Совмином графику должен был отвечать на вопросы граждан по телефону. «Если хотите, могу вас соединить с его первым заместителем».

Журналисты решили, что первый заместитель министра, которая часто заменяет Бориса Светлова на различных мероприятиях, не может быть не в курсе ситуации. И спросили про взыскание у нее. Однако Ирина Дрига сделала вид, что вообще не понимает, о чем речь.

-- Я такой информацией не владею, это вам нужно в правительство обращаться. Вы может оставить свои координаты, и если действительно такой факт имел место, мы вас проинформируем.

-- А вы считаете, что Генпрокуратура ошиблась, сообщив о привлечении к дисциплинарной ответственности министра культуры?

-- Я на этот вопрос вам ответить не могу.

-- А не подскажете, где сейчас находится министр?

-- В командировке. Возникла экстренная необходимость выехать сразу по нескольким объектам культуры на территории Беларуси.

В Совмине «Белорусскому партизану» подтвердили, что Борис Светлов действительно был привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Да, он был привлечен к ответственности, но мы, к сожалению, этот факт не комментируем. Распоряжение о привлечении к дисциплинарной ответственности проходит по документам для служебного пользования, поэтому с сайта Генпрокуратуры и исчезла эта новость. Они немного погорячились, выставив ее на сайт».