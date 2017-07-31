WikiLeaks обнародовал десятки тысяч писем предвыборного штаба Макрона 3 31.07.2017, 14:10

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Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Первые письма датируются мартом 2009 года, последние – апрелем 2017 года.

Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона.

Первые письма датируются мартом 2009 года, последние – апрелем 2017 года, сообщает ria.ru.

Как сообщает организация, в распоряжении сайта гораздо больше материалов, но пока разобраны и систематизированы только эти письма.

"В качестве контекста мы предоставляем полный архив из более 71,8 тысячи писем, включающих около 26,5 тысячи вложений от порядка пяти тысяч отправителей", — говорится в заявлении.

В начале мая Макрон вышел во второй тур президентских выборов вместе с Марин Ле Пен. За день до этого WikiLeaks сообщала о крупной утечке электронных писем кандидата в президенты. Их полный объем составляет около девяти гигабайт. Команда политика осудила хакерские атаки и заявила о том, что помимо реальных писем, были опубликованы фейковые документы.

Несмотря на скандал, 14 мая Макрон одержал победу на выборах, набрав 66% голосов избирателей.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщал о "компрометирующей переписке" французского политика еще зимой. По его словам, данные были получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Как заявил глава французского Национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар, хакерская атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно".