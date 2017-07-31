Арвидас Анушаускас: Комплексы «Патриот» в Литве напугали Кремль 2 31.07.2017, 14:19

Арвидас Анушаускас

Фото: 15min.lt

Из-за дислокации в Литве «Патриотов» Россия потеряет свое преимущество в воздушном пространстве.

На днях президент Литвы Даля Грибаускайте присутствовала на учениях ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй. Во время своего выступления после учений Грибаускайте заявила о том, что по ее мнению, в странах Балтии необходимо на постоянной основе разместить американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот».

Слова Грибаускайте вызвали резкую реакцию в Кремле, которую для Charter97.org согласился прокомментировать член Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Арвидас Анушаускас.

- Почему слова Грибаускайте вызвали такую резкую реакцию российского Министерства иностранных дел?

- Слова и реакции кремлевских дипломатов являются зеркальным отражением их собственного страха. Страха того, что у России не хватит возможности не дать союзникам расположить военные силы для защиты, согласно 5 параграфу НАТО. На данный момент угроза безопасности стран Балтии продолжает сохраняться из-за того, что у России по-прежнему остается перевес в противовоздушной обороне и в области ракетных вооружений.

- Что получит Литва, если на ее территории или на территории других балтийских государств появятся зенитно-ракетные комплексы НАТО?

- Хотя равновесие сил в регионе скорее всего не изменится, можно будет надеяться, что оно хотя бы выровняется. Кремль из-за дислокации тех же «Патриотов» потеряет свое преимущество в воздушном пространстве, что может стать большим ударом по планам потенциального агрессора.

- По словам Москвы, дислокация подобных комплексов как раз может серьезно нарушить безопасность региона.

- С точностью до наоборот. Безопасности региона угрожает именно российский большой перевес в военной области. Чем больше нам удастся его выровнять, тем больше сократится потенциал Москвы.