Путин провел помпезный военно-морской парад в Петербурге 8 31.07.2017, 14:29

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Фото: Alexei Nikolsky\TASS\Getty Images

Парад превратился в демонстрацию вооруженных сил России на Балтике.

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ВМФ России, состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина. Перед началом парада глава государства на катере совершил обход кораблей, выстроившихся на рейде Невы, и поздравил экипажи с праздником, передает ТАСС.

Пришвартовавшись у Адмиралтейской набережной, президент поздравил моряков и членов их семей. Морская и воздушная части парада состоялись затем в акватории Невы в Петербурге и на Кронштадтском морском рейде (эта часть транслировалась на больших экранах на Сенатской площади).

Сотни тысяч людей

Чтобы увидеть парад, на набережные в воскресенье утром пришли сотни тысяч петербуржцев и гостей города. Парад, сигнал к началу которого дал выстрел из пушки с Петропавловской крепости, проходит в акватории Невы в Петербурге и на Кронштадтском морском рейде. В честь праздника на стрелке Васильевского острова горят факелы Ростральных колонн. Главные мосты города разведены для прохождения кораблей и катеров. Дневная разводка сразу четырех основных переправ - уникальное событие для Петербурга.

Проходящие корабли петербуржцы приветствовали криками: "Ура". Много людей пришли в тельняшках, бескозырках всех флотов России. В основном, люди приходят целыми семьями, поздравляют друг друга, охотно делятся бескозырками для фотографий, несут военно-морские флаги. Занимать места для лучшего обзора петербуржцы и гости города начали за несколько часов до начала парада. Парковки оказались очень быстро заполнены. Однако серьезных пробок в центре не наблюдалось. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивал плотность заторов на три балла по 10-балльной шкале. Власти Петербурга заранее предупреждали об ограничениях движения и рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Морская часть парада

Открыл морскую часть парада десантный катер с ботиком Петра Великого на борту. За ним следовали самые быстроходные патрульные катера ВМФ проекта "Раптор" и другие корабли с боевыми знаменами прославленных дивизионов и других соединений, отличившихся в морских сражениях Великой Отечественной войны.

Зрители парада увидели также тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике участвовали и корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху", которые на днях провели на Балтике совместные с российскими моряками учения "Морское взаимодействие".

В рамках авиационной части парада над Петербургом пролетели корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. Также в воздушной части парада были представлены новейшие вертолеты Ка-52К "Катран" (палубная версия ударных "Аллигаторов") и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

Всего в параде приняли участие около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов. В торжественных мероприятиях впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге были задействованы более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Концерты в центре Петербурга

В Петербурге праздничные мероприятия не ограничатся демонстрацией возможностей ВМФ. В течение дня концерты пройдут на разных площадках в центре города, в частности в Александровском саду и Петропавловской крепости. Ожидаются выступление морских и военных оркестров, тематические выставки, конкурсы и мастер-классы. С концертами выступили Алексей Кортнев и группа "Несчастный случай", Людмила Сенчина, рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Праздничную программу на главной сцене, расположенной на Дворцовой площади, завершил "Хор Турецкого", который выступил с "Праздником песни", который еще называют "народным караоке".

Традиции

Традиция проведения Главного военно-морского парада восходит к основателю российского флота Петру I. Указ проведении впервые за всю новейшую историю России Главного военно-морского парада в Петербурге 27 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что РФ готова сделать такие парады совместными с иностранными партнерами. "Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть как он будет организован, как он пройдет, - сказал Путин. - Готовы пригласить партнеров из стран региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместным".