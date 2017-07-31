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Илья Варламов призвал россиян представляться за границей белорусами

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  • 31.07.2017, 14:46
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Илья Варламов

К такому выводу известный путешественник пришел, гуляя по польскому Гданьску.

Известный российский путешественник-блогер Илья Варламов в собственном канале в «Телеграмме» поделился впечатлениями от посещения польского города Гданьска.

«Сегодня весь день гулял по польскому Гданьску. Пил пиво пенное, изучал, как тут поляки восстановили разрушенный на 90% исторический центр города.

Дам вам совет. Если вы вдруг столкнетесь с польскими националистами, то говорите, что вы белорус, да не просто белорус, а западный белорус! А еще лучше, говорите, что живете в Беловежской пуще, и выступаете против ее вырубки (поляки хотят ее вырубить и по этому поводу тут бурление)! Вот тогда любой польский гопарь сразу станет вам братушкой, а вы сохраните лицо, в прямом смысле этого слова».


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