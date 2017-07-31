Как налоговая превратила в секретную операцию возврат денег за «тунеядство» 5 31.07.2017, 14:56

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Оказывается, распоряжение о возврате денег, взысканных по декрету о «тунеядстве», было подписано еще 5 июля!

Это распоряжение в банке данных правовой информации недоступно, информации о нем даже нет на сайте Лукашенко, сообщает euroradio.fm.

Наконец налоговые выяснили, кому они будут возвращать деньги. Информация об этом появилась на странице МНС по Гродненской области:

Деньги будут возвращаться тем гражданам, которые заплатили сбор за 2015 или 2016 год, когда в 2017 году они:

участвовали в финансировании государственных расходов;

достигли общеустановленного пенсионного возраста (для женщин ― 55 лет и 6 месяцев, для мужчин ― 60 лет и 6 месяцев;

признанные недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

Чтобы вернуть деньги, нужно прийти в налоговый орган по месту жительства, обратиться в службу "одно окно", иметь при себе письменное заявление, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Срок рассмотрения ― 1 месяц.

Налог на тунеядство заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от тунеядцев уже 15,6 миллиона рублей. Сообщения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.