«Бегал за мной в мундире и погонах - давай помахаемся» 13 31.07.2017, 15:00

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Сельчанин рассказал о милицейском беспределе под Логойском.

В воскресный вечер 9 июля к 52-летнему санитару психоневрологического интерната Владимира Кишкурно из городского поселка Плещеницы (Логойский район) пожаловал участковый Сергей Комиссарчик. Визит представителя власти закончился угрозами, избиением и задержанием, передает «Белсат».

Участковый приехал на велосипеде и хотел, чтобы сын хозяина дома подписал «голый протокол» — то есть, пустой бланк протокола, в который милиционер позже мог бы вписать какое-либо правонарушение, рассказывает Владимир Кишкурно.

«Я говорю: «Андрей, не подписывай голый протокол», а участковому: «Приедешь в понедельник с оформленным протоколом, тогда он подпишет». Он мне: «А кто ты такой?!» Я ответил, что хозяин этого дома, на что он меня два раза ударил кулаком в грудь и раз в челюсть. Он выбил мне нижние передние зубы», — описывает случившееся позже Владимир.

В вечер встречи с силовиками он был трезв — алкоголя мужчина не употребляет.

Владимир Кишкурно говорит, что столкнувшись с агрессивным поведением представителя власти, позвонил в милицию. В свою очередь Сергей Комиссарчик унимался, отмечает мужчина:

«Бегал за мной по двору, пытался одеть на меня наручники. Говорит, мол, давай помахаемся. Я отвечаю, что не буду «махаться», так как он в мундире, в погонах, провоцирует меня. Это все видят жена, сын, соседи. Он не догнал меня, и также позвонил и сказал: «Приезжайте, ребята, будем грузить оленя». Я в шоке выскочил на улицу и звал помощь. У меня прихватило от расстройства сердце, приехала скорая, которая мне оказала помощь».

Позже приехали два экипажа милиции, которые задержали жителя Плещениц.

«Они подскочили, взяли меня за руки, этот — дубинкой сжал мне горло, и забросили меня в служебное авто. У меня был мобильный, я набрал в МЧС и объяснил им ситуацию, что участковый меня избивает. Они говорят: «Хорошо, мы поняли». Звонил и в скорую, потому что понимал, что от милиции нет помощи. Они среагировали, позвонили начальнику уголовного розыска, подполковнику, который начал разбираться», — продолжает свой рассказ Владимир Кишкурно.

По его словам, избиение со стороны участкового Комиссарчика продолжилось и в опорном пункте, куда доставили задержанного. Владимир говорит, что «отключился» после полученного в висок удара. Спас от дальнейшего избиения начальник уголовного розыска, который вскоре приехал в опорный пункт.

Владимир Кишкурно озвучивает свою версию того, почему участковый приехал к его сыну с удивительным «голым протоколом»:

«У меня 3-летний внук и 7-летняя внучка. Внуки у меня живут, так как невестка связалась с этим Комиссарчиком, имеет с ним близкие отношения. Ее при этом лишают родительских прав».

Мужчина признается, что сын его выпивает и не работает, но уверяет, что сын не избивал свою бывшую жену, как она говорила инспектору Сергею Комиссарчику.

Журналисты пытались взять комментарий у участкового — непосредственного участника конфликтной ситуации, но в рабочее время по рабочим номерам он не был доступен.

Следственный комитет принял заявление Владимира Кишкурно с описанием поведения участкового и направил мужчину на судмедэкспертизу. Проводится разбирательство.