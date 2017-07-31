Борисовские чиновники рекламируют «усатую» фирму 15 31.07.2017, 15:20

11,008

А еще говорят, что местные власти не помогают предпринимательству!

О доброй традиции профсоюзных организаций «всех уровней» проинформировал сегодня, 31 июля, сайт Борисовского райисполкома, пишет ex-press.by.

В тексте сообщается о том, что на заседании президиума Совета Борисовской районной организации профсоюзов принято решение о начале проведении акции «Соберем портфель в школу» на Борисовщине.

Цель акции — помочь в подготовке к новому учебному году многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, семьям, воспитывающих детей-инвалидов.

Цель благородная, не поспоришь.

Но вот какое отношение к этой цели имеет информация об услугах Детского центра развития «Сами с Усами», помещенная в текст о доброй традиции — вопрос, конечно, интересный. Хотя бы потому, что детский центр развития «Сами с Усами» принадлежит Частному унитарному предприятию «Досугово-развивающий центр «Студия КАМ».

Реклама услуг частного предприятия (можно предположить, вполне бесплатная) на сайте вертикали власти выглядит несколько необычно. Впрочем, платой за рекламу может быть удачный маркетинговый ход, авторство которого принадлежит известному литературному герою Остапу Бендеру. Напомним, оказавшись однажды в трудной жизненной ситуации, Остап стал продавать билеты в достопримечательность Пятигорска «Провал». При этом цена билетов для членов профсоюза была 10 копеек, а всем прочим — 30 копеек.

ЧУП, прорекламированный на сайте райисполкома, также делает скидку на свои услуги для членов профсоюза, на 10 процентов.

А еще говорят, что местные власти не помогают предпринимательству. Ерунда.