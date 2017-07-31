Раса Юкнявичене: Россия и Китай «играли мускулами» в Балтийском море 4 31.07.2017, 15:42

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Российский военно-морской флот совместно с китайскими военными кораблями участвовал в учениях в Балтийском море.

Что об этом думают в Вильнюсе Сharter97.org рассказала депутат Сейма и экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

- Что, по вашему мнению, пытается доказать Москва, проводя совместные российско-китайские учения военно-морских флотов в Балтийском море?

- Китай уже не первый год развивает свои военно-морские силы. Несколько лет назад Пекин принял решение превратить китайский флот в мощную, морскую силу. С того времени они систематично стремятся к этой цели. Общие с российскими ВМФ маневры в регионе Балтики являются ничем иным как проявлением, проекцией военно-морской мощи Китая в таком далеком от китайских берегов месте. России это прежде всего полезно тем, что она может продемонстрировать, что у нее есть могущественные союзники. Пекину хочется при случаи также продемонстрировать свою мощь.

Тем не менее, по моему мнению, и Пекин, и Москву объединяет желание создать противовес Соединенным Штатами Америки, мощь которых во время бывшего президент Барака Обамы несколько ослабла. Китай и Россия пытаются использовать ситуацию и изменить мировой баланс сил в свою сторону.

- Подобные маневры несут опасность для Литвы, Латвии и Эстонии?

- Демонстрацию военной силы со стороны Кремля мы наблюдаем с 2008-2009 годов, когда Россия принялась активно продвигать свое влияние на западном направлении. Москва вкладывает большие инвестиции, увеличивает военные силы (сухопутные, морские, воздушные), размещает самое современное вооружение. Одним из примеров намерений России и являются российско-китайские маневры ВМФ в Балтийском море.

Естественно, нам это не нравится и мы чувствуем беспокойство. Нашей большой мечтой с первых дней независимости от СССР было то, что регион Балтийского моря будет мирным регионом, в котором ни одному государству не будет нужды играть мускулами. Но поскольку Россия приступила к интенсивной милитаризации, нам не остается ничего иного, как противодействовать. Стремления Кремля подорвать влияние демократических государств в Балтии также вызывает беспокойство и вынуждает нас к соответствующим действиям.

- Каким образом балтийские страны могут ответить на подобные действия Кремля?

- Прежде всего, солидарностью. Так, во время саммита стран НАТО в 2016 году в Варшаве были приняты правильные решения по увеличению присутствия сил Альянса в нашем регионе. Эти решения выполняются, весь восточный фланг НАТО укрепляется, размещаются войска, чтобы защитить наиболее подверженные агрессии России страны.