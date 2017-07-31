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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 31.07.2017, 15:45
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Пошлины будут снижены уже с 1 августа.

Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает interfax.by.

Соответствующее решение закреплено в постановлении совмина от 28 июля 2017 года N565.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $80,9 до $74,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $44,4 до $40,9 за 1 т, на товарные бензины - с $24,2 до $22,3 за 1 т", - сообщает совмин.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $22,3 за 1 т (была $24,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они были повышены.


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