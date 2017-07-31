Как Виталий Гурков опять стал лучшим в мире 2 31.07.2017, 16:06

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Виталий Гурков

Фото: budzma.by

Победа во Вроцлаве – одна из важнейших в карьере тайбоксера.

В мае этого года в карьере известного белорусского спортсмена Виталия Гуркова случился грандиозный облом. Боец, который не лезет за словом в карман и частенько злит своим поведением белорусских спортивных функционеров, с треском провалился на чемпионате мира по тайскому боксу. Турнир проходил в Минске, Гурков провел всего один бой – уступил в предварительном раунде по очкам португальцу Диого Каладу, пишет by.tribuna.com.

– Я проиграл свой первый чемпионат мира, самое смешное и неловкое, что это произошло дома, – прокомментировал ту неудачу белорус.

К домашнему турниру он подходил в статусе действующего чемпиона. Титул был завоеван годом ранее в Швеции вопреки обстоятельствам – долгое время оставалось неясным, включат ли Гуркова в состав сборной. Боец даже начал собирать пожертвования, чтобы самостоятельно отправиться на ЧМ-2016, благо в Минспорта быстро одумались. Виталий тогда не подвел, но год спустя его подкараулил неприятный сюрприз.

Гурков достойно справился с ситуацией. Уже через месяц он стал победителем крупного профессионального турнира в Таиланде. А на днях во Вроцлаве отпраздновал успех во Всемирных играх – соревнованиях, которые проводятся раз в четыре года и очень котируются среди бойцов. Всемирные игры – это что-то вроде альтернативной Олимпиады, вот только собраны там сугубо дисциплины, не относящиеся к олимпийским. Тайский бокс в том числе.

Начинать турнир вновь выпало с португальцем Каладу – Гурков с трудом, но взял реванш за поражение на домашнем чемпионате мира. Судьи отдали представителю Беларуси победу со счетом 29:28.

В полуфинале получилось лучше. Гурков доминировал в схватке с американцем Троем Джонсоном – во втором раунде судья от греха подальше прекратил поединок.

В решающей схватке Гурков сошелся с украинцем Василием Сорокиным, который накануне справился с чемпионом мира-2017 Иваном Григорьевым. Первый раунд белорус выиграл, второй проиграл, а по итогам третьей части боя судьи вынесли решение в пользу Гуркова.

Эта победа – одна из важнейших в карьере тайбоксера. Вот только поощрение за нее по линии министерства спорта Виталий вряд ли получит. Всемирные игры не слишком-то котируются у белорусских спортивных функционеров, которые больше сосредоточены на чемпионатах мира и Европы.