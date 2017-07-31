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Кобяков: Мне кажется, мы немножко избаловались

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  • 31.07.2017, 16:09
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Андрей Кобяков
Фото: bymedia

Премьер-министр пожурил белорусов.

Интервью премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова показали в воскресенье, 30 июля, в программе «Контуры» на телеканале ОНТ. Премьер среди прочего рассказал о производстве белорусских автомобилей Geely. Но самый важный вопрос ведущий программы Илья Колосов задал главе правительства в конце передачи, пишет kp.by.

- Андрей Владимирович, вы уже сказали пару слов о погоде. Давайте этим и завершим. Вы человек информированный. Скажите, лето будет? - поставил вопрос ребром телеведущий.

- Вы знаете, мне кажется, что мы просто немножко избаловались, - не растерялся Андрей Кобяков. - Или как-то привыкли к другим показателям. Вот как раз сейчас, как мне кажется, самое настоящее белорусское лето. Но будем рассчитывать, что оно будет еще и лучше с точки зрения именно потребительских свойств. Погодой для граждан, которые уходят в отпуск.

Кстати, лето действительно обещает сюрпризы. Синоптики прогнозируют до 36 градусов жары в первую неделю августа.


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