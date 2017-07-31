Анджей Дуда наградил героев Варшавского восстания
- 31.07.2017, 16:15
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В Польше начались тожественные мероприятия в честь годовщины начала восстания.
Встречей повстанцев с президентом Польши Анджеем Дудой и мэром столицы Анной Гронкевич-Вальц начались торжества по случаю 73-й годовщины начала Варшавского восстания, сообщает «Польское радио».
Во время церемонии, которая состоялась в Парке свободы возле музея Варшавского восстания президент Польши Анджей Дуда вручил заслуженным государственные награды.
Варшавскае восстание началось 1 августа 1944 года. Это была самые крупная вооруженная акция, организованная подпольем в оккупированной немцами Европе.
Сегодня вечером на площади Красиньских у памятника участникам Варшавского восстания будут зачитаны фамилии участников кровавой борьбы за город, а также состоится концерт. Основные торжества запланированы 1 августа, то есть в 73-ю годовщину начала боевых действий.