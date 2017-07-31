Семь простых советов, как отлично себя чувствовать в жару 2 31.07.2017, 16:30

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Чтобы жара не становилась проблемой, следует выполнять несколько простых рекомендаций.

1. Есть меньше сладостей и острых пряностей. Специалисты Колумбийского университета опубликовали исследование о том, как наше питание влияет на потоотделение. Выяснилось, что сильнее всего усиливают выделение пота продукты, богатые простыми углеводами (то есть сладкие газировки, сдобная выпечка, белый хлеб, сахар, печенья и тортики) и жгучие приправы типа кайенского перца, чили и соуса табаско. Так что если не хотите, чтобы с вас лило в три ручья, лучше использовать приправы с кисловатым вкусом, например лимонный сок или сок лайма, брусничный или гранатовый соус, ткемали, пишет kp.ru.

2. А вот садиться на бессолевые диеты в жару совсем не время. Ведь с потом соли и микроэлементы и так выводятся в большом количестве. Но это не значит, что надо все пересаливать - просто соблюдайте норму - соли мы должны употреблять в день не больше половины чайной ложки, поясняет эндокринолог Наталья Гридасова.

3. Справиться с тошнотой, встряхнуться. В жару многие испытывают легкую тошноту, голова как ватная, мутит, в общем. Справиться с этим состоянием помогут продукты с легким вяжущим вкусом (например, бананы, морс из черноплодной рябины или черной смородины, шпинат, мята).

Освежиться и встряхнуться поможет такой коктейль: приготовить отвар из свежей мяты, охладить, добавить на стакан чайную ложку лимонного сока и подать со льдом. Очень здорово тонизируют и миксы из свежей зелени. Например, столовую ложку щавелевого или лимонного сока развести в стакане яблочного или морковного.

4. Не перегружать желудок. Тяжелая белковая и жирная пища переваривается медленно, для ее переработки требуется много энергии. А учитывая то, что на жаре кровь сгущается и обменные процессы идет медленнее, в еде упор делаем на продукты, богатые “легкими” белками и клетчаткой: рыбу, фрукты, овощи, рис, овсяные или хлопья, мультизерновые каши и хлеб. Легко усваиваются и отлично тонизируют листовые салаты - латук, руккола, айсберг, китайский, кресс, мангольд. Причем съедать блюда из салатов нужно сразу, в холодильнике они быстро окисляются и теряют полезные свойства.

5. Высыпаться. Чтобы ночью организму было прохладнее, не ешьте перед сном ничего «серьезного», особенно мяса (переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела). Совсем от ужина отказываться необязательно, но путь он будет легким, например, стакан кефира, творожок, кусочек пармезана с зеленью или овощной салатик с моцареллой.

6. Помочь сосудам. При жаркой погоде даже у здоровых людей в крови снижается количество кислорода, она становится более густой и вязкой. Отсюда одышка, слабость и быстрая утомляемость. А если нет возможности отмокать в море или хотя бы бассейне, а надо топать в пыльный офис? Совет от кардиолога Тамары Огиевой:

- Привести сосуды (в том числе и головного мозга) в тонус можно так: принять 1 таблетку но-шпы, 1 таблетку глицина и 20 капель валокордина на полстакана воды. Но-шпа снимает спазм и расширяет сосуды, глицин (аминокислота, улучшающая мозговые процессы) стимулирует работу клеток мозга, валокордин (корвалол, валосердин) оказывает седативное действие - успокаивает вообще и расслабляет напряженные сосуды и мышцы. Одно предостережение: но-шпа снижает давление, тем, кто страдает от его резких скачков, рецептом пользоваться под контролем АД.

А народная мудрость (с которой кардиологи вполне согласны) советует в нестандартно жаркий период снять с себя все "закольцованные" украшения - цепочки, перстни, браслеты. Это освободит ток крови по мелким сосудам, что улучшит кровообращение в целом.

7. Если отекают руки и ноги. Отеки «от жары» скорее всего сосудисто-лимфатического происхождения. При высокой температуре воздуха жидкость хуже выводится из организма. Вследствие чего ухудшается отток лимфы: из лимфатических сосудов она попадает в ткани и застаивается. У женщин это состояние усугубляется во вторую фазу цикла – из-за гормональных изменений. Осложняться все это дело может у страдающих варикозом – на погодные проблемы накладывается еще и венозная недостаточность.

Меры борьбы с лимфатическими отеками довольно просты. Вечером и если есть возможность после обеда полежите минут 20 с приподнятыми на подушке ногами, утром и на ночь устраивайте контрастный душ. Хорошо снимают отчечность икр гели: детралекс, венорутон, троксевазин, лиотон. Если ноги под конец дня болят и сильно устают, купите в аптеке специальные компрессионные гольфы – они хорошо поддерживают мышцы и венозный тонус.

Мочегонные лекарства лучше самостоятельно не принимать: все они снижают давление, что в такую жару весьма опасно – если оно рухнет, можете просто потерять сознание на улице. Мягко вывести отеки поможет чай с листом брусники (но не больше двух стаканов в день).