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Столичные гостиницы переделывают под китайских туристов

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  • 31.07.2017, 16:44

Минские гостиницы сделают комфортными для туристов из Китая.

Гостиницы в столице планируют привести в соответствие с требованиями формата China Friendly. Для этого проекта руководители отелей должны адаптировать инфраструктуру места проживания туристов из Китая, пишет агентство «Минск-Новости».

Большинство услуг, которые создадут специально для гостей, связано с переводом сервиса на китайский язык. Это касается версии сайта и буклетов на китайском языке, в гостинице должны работать переводчики и сотрудники для службы приема, которые владеют китайским.

Кроме этого, в номерах появятся розетки с адаптером для вилок китайского типа, по телевидению будут транслировать китайский международный канал. Повара гостиницы также должны позаботиться о соответствующем меню для гостей на завтрак.

Обычно гостиницы с таким форматом проходят аттестацию у специалистов. О том, что пока компаний с такими услугами в стране нет, но, возможно, скоро появятся, журналистам рассказал начальник учреждения «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома» Юрий Натычко.

В Российской Федерации существуют компании, которые уполномочены присваивать такой статус отелям. Думаю, в Беларуси их появление уже не за горами. При этом гостиницы, подведомственные учреждению, уже сейчас в значительной степени соответствуют требованиям, предъявляемым при расселении туристов из Китая.


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