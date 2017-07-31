«Депутат» Улахович и «мэр» Минска Шорец попались на коррупции в ЖКХ? 4 31.07.2017, 17:10

Николай Улахович

Фото: kp.by

«Казачьего атамана» хотят допросить по уголовному делу о причинении ущерба государству почти на $100 тысяч.

Речь идет об уголовном деле за злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК РБ), возбужденном в отношении начальника управления научно-технического развития Л. З. Вакса и иных неустановленных должностных лиц РУП «Жилкоммунтехника.

Об этом сообщил spektr.by анонимный источник. Николай Улахович в период совершения указанного преступления занимал пост директора РУП «Жилкоммунтехника» (2006-2010 гг.).

Следствие установило, что Л. З. Вакс совместно с неустановленными должностными лицами предприятия, зная о неисполнении части заданий государственной научно-технической программы «Городское хозяйство на 2006-2010 гг.» и не изготовлении опытных образцов, подготовил и подписал заведомо ложные документы, в том числе о проведении испытаний опытных образцов, утверждающие обратное.

В результате РУП «Жилкоммунтехника» незаконно израсходовало бюджетные средства на сумму 181 977 деноминированных рублей без фактического выполнения работ, причинив государству вред в особо крупном размере. И это все под носом у «красного директора», который был гарантом реализации сорванной госпрограммы.

Причастность Л. З. Вакса, 1947 года рождения, уроженца г. Мозыря, к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров вещественных доказательств, материалами оперативно-розыскной деятельности.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному 09.02.2017 г., несколько раз продлевался. Ясно, что в одиночку скрыть факт нецелевого использования бюджетных средств Л. З. Вакс не мог. Но так называемые иные неустановленные должностные лица хорошенько спрятали концы в воду.

Чтобы расставить все точки над «і» в расследовании, пролить свет на неизвестные обстоятельства уголовного дела, следствие намерено допросить, определив процессуальный статус, Николая Улаховича.

Депутат парламента, будучи директором РУП «Жилкоммунтехника», заключал контракты на выполнение заданий программы с министерством ЖКХ, контролировал ход ее исполнения, подписывал акты приемки испытаний опытных образцов техники и акты сдачи-приемки выполненных работ.

В поле зрения сотрудников Следственного комитета также попал нынешний мэр Минска Андрей Шорец, занимавший пост замминистра ЖКХ (в 2011-2015 гг. данную должность занимал А. В. Шагун) в интересующий следствие период. Молодой чиновник курировал тогда выполнение госпрограммы, утверждал акты приемки испытаний опытных образцов техники, подписывал акты сдачи-приемки выполненных работ.

Помимо него, Фрунзенский РОСК видит необходимость в допросе еще пятерых бывших замминистров ЖКХ: С. А. Сушко (принимал выполненные работы и подписывал акты сдачи-приемки), Н. С. Липеня (принимал и подписывал акты сдачи-приемки выполненных работ), В. Г. Киселева (принимал выполненные работы и подписывал акты-сдачи приемки), Г. В. Ляпунова (принимал и подписывал акты выполненных работ), В. М. Белохвостова (принимал и подписывал акты выполненных работ, заключал с РУП «Жилкоммунтехника» от имени министерства договоры на выполнение заданий программы), иных высокопоставленных должностных лиц.

Клондайк для нечистых на руку чиновников

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ОБЭП КМ Фрунзенского РУВД, ранее выделенным из уголовного дела по фактам неисполнения заданий государственной научно-технической программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2011-2015 гг.», подготовки и подписания заведомо ложных документов об изготовлении и проведении испытаний опытных образцов.

По обозначенным заданиям без фактического выполнения работ в 2013 году опять же РУП «Жилкоммунтехника» были необоснованно израсходованы бюджетные денежные средства. Подозреваемыми по делу были признаны бывший заместитель министра ЖКХ (2011-2015 гг.) А. В. Шагун, Л. З. Вакс, занимавший аналогичную должность, и главный специалист управления НТР РУП «Жилкоммунтехника» В. Ф. Евдасеев.

Замминистра ЖКХ А. В. Шагун, желая скрыть факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств и причинения вреда государственному имуществу, а также недостаточный контроль за ходом реализации государственной программы, организовал составление и подписание заведомо ложных документов о выполнении программы.

Это позволило скрыть факты невыполнения работ и необходимость возврата денежных средств (861 миллион неденоминированных рублей), использованных с нарушением законодательства. Он был освобожден от должности «в связи с совершением поступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». Соответствующее постановление Совета министров № 455 от 13 июня 2016 года.

В ходе следствия все обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и в полном объеме возместили причиненный ущерб.

Производство по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности было прекращено Генеральной прокуратурой в декабре 2016 года.