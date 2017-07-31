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Дуги Бримсон: Глеб был очень знаменит, находился на видных ролях в английском футболе

  • 31.07.2017, 17:34
Дуги Бримсон

Британский писатель и сценарист рассказал о знаниях англичан о Беларуси.

Британский писатель и сценарист Дуги Бримсон в эксклюзивном интервью «Прессболу» рассказал о знаниях англичан о Беларуси.

- Когда вы говорите британским друзьям, что едете в нашу страну, какие вопросы они задают?

- Первый — «Где это?» Британцы мало знают о других государствах, если речь идет не о США, Австралии или Новой Зеландии. Люди имеют представление, что Беларусь не в Африке, а где-то в Восточной Европе, но и не более того. Собственно, второй вопрос — «Это часть России?» А третий — «Как там?»

На моей родине, пожалуй, помнят только одного белорусского футболиста — Александра Глеба. Вам надо растить больше игроков для премьер-лиги! Глеб был очень знаменит, находился на видных ролях в английском футболе. Правда, я сам не особо за ним следил. Не болею за "Арсенал", и для меня Алекс был просто одним из "канониров". Мой клуб — "Уотфорд", а у нас люди в основном заботятся о делах тех, кого они поддерживают. А кроме Глеба, вообще ни одного белорусского футболиста не назову.


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