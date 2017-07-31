На Минск идет мощная гроза 31.07.2017, 17:37

Стихия «накроет столицу» приблизительно с 18.00 вечера.

В Беларуси на вторую половину дня из-за грозы объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили (БелТА http://www.belta.by/society/view/iz-za-grozy-na-vtoruju-polovinu-dnja-objjavlen-oranzhevyj-uroven-opasnosti-259510-2017/) в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня в период с 14.00 до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 24.00", - отметили в Гидромете. В Минске с 18.00 до 21.00 ожидается гроза, при грозе местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.