Прокурор потребовал для подстреленного милиционером на Новый год минчанина три года 23 31.07.2017, 17:52

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Андрей Гаврош

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде Московского района Минска продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь.

Сторона обвинения считает доказанной вину минчанина Андрея Гавроша в сопротивлении сотруднику милиции. И просит назначить фигуранту 3 года лишения свободы, пишет tut.by.

По мнению прокурора Елены Крупениной, вина обвиняемого доказана полностью, а потерпевший милиционер дал «последовательные и непротиворечивые показания».

— Хочу отметить, что сотрудник при исполнении является представителем власти и находится под особой охраной государства, — заявила гособвинитель.

А согласно материалам дела, минчан ударил милиционера ногой в туловище, головой о лифтовую кабину пять раз, хватался за шею и конечности и повредил форму. При этом пытался выхватить табельное оружие.

— Смягчающих обстоятельств нет, отягчающее — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, — подытожила прокурор. — Прошу признать Гавроша виновным в сопротивлении сотруднику внутренних дел, сопряженным с применением и угрозой применения насилия (…) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Сам пострадавший милиционер попросил суд назначить мужчине наказание в виде ограничения, а не лишения свободы. И без направления в исправительное учреждение.

Кстати, в конце июня 2017-го было отказано в возбуждении уголовного дела против самого милиционера по ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий). Причина — отсутствие в его действиях с оружием состава преступления.

Напомним, 29-летнего минчанина Андрея Гавроша обвиняют по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Санкция статьи — вплоть до 5 лет лишения свободы.

Утром 1 января 23-летний милиционер Руслан Соловьев приехал в многоэтажку на проспекте Любимова после жалобы соседей на шум. По версии следствия, пьяный хозяин квартиры напал на сержанта и пытался завладеть табельным оружием. Поэтому милиционер был вынужден стрелять.

Всего прозвучало три выстрела, две пули попали в ногу и спину мужчины. А у милиционера медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ушибы на голове и грудной клетке.

Сам Андрей Гаврош не признает вины. По словам обвиняемого, он не забирал пистолет и мог причинить травмы правоохранителю только когда выталкивал того из тамбура.

Руслан Соловьев

К слову, сразу после трагедии милиционер говорил о двух выстрелах (первый в сторону почтовых ящиков). Но через несколько дней вспомнил: все-таки выстрелил трижды.

«Предупредительного не было. Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому», — пояснял Соловьев уже в суде. Остальные два выстрела прозвучали во время потасовки.

МВД пришло к выводу, в этой ситуации сержант действовал правильно. Согласно тексту обвинения в отношении Гавроша, милиционер был «вынужден стрелять» и перед этим предупредил минчанина.