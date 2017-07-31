Несколько районов Минска остались без электричества 2 31.07.2017, 17:58

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Фото: @112by

Из-за ЧП на трансформаторной подстанции также остановились троллейбусы и трамваи.

В понедельник, 31 июля, после 16 часов на трансформаторной подстанции в Минске на улице Карастояновой случился пожар. Устранением возгорания занимаются сотрудники МЧС. Из-за происшествия в нескольких районах столицы отсутствует электричество, информирует БелТА.

Спасатели в Twitter пишут, что троллейбусное движение остановилось на улице Куйбышева, там не работают светофоры. Такая же ситуация на Веры Хоружей, Некрасова, Сурганова. Трамваи остановились на Старовиленском тракте, на улице Якуба Коласа.

По данным МЧС, произошел не пожар, а замыкание электрощита. Последствия происшествия ликвидируют энергетики, спасатели дежурят рядом.