Как выживают жители городка в Петриковском районе 1 31.07.2017, 18:52

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Фото: otzyv.ru

Жители бывшего военного городка Мышанка не первый год жалуются на состояние зданий.

Жители бывшего военного городка Мышанка, что в Петриковском районе Гомельской области, не первый год жалуются на состояние зданий, сообщает «Белсат». Крыши домов, которые были построены в 30-е годы прошлого века, как сито — протекают. Как только дождь — жди беды.

«И течет все потоками, там в спальне слышу: "кап-кап". И смотрю все кресло мокрое, все мокрое», — рассказывает местная жительница Тамара Месь.

Пока у коммунальщиков не было средств, то срабатывала изобретательность. Под крышей натянули гидроизоляционный материал и, как говорят жители, сделали, так сказать, корыто для сбора дождевой воды.

«Прошли что-то прибили, сделали как ванную из рубероида, повесили за четыре конца кусок рубероида, туда и капало. И тазики ЖКХ поставили и все», — говорит Тамара Месь.

Жители также проявляют сообразительность, вместо изоляции под крышей подкладывают фуфайки и расставляют тазики. Метод — ни то ни се.

«Вот тут тазики, ведра, муж подставлял шифер боком, чтобы стекало в тазики», — рассказывает местная жительница Валентина Цыганкова.

Крыша, которая протекает, — не единственная проблема: лучше не рисковать и не выходить на балконы, так как они могут обрушиться. Столичная комиссия, которая проверяла дом, разрешила по балкону ходить только коту, людям туда выходить запретили.

«Когда ливни, дождь, то все течет. У соседки полностью балкон течет как сито и вода летит с балкона в квартиру и затекает тоже. Сколько раз жаловалась», — говорит местная жительница Екатерина Сигай.

Сейчас коммунальщики все же обещают в августе провести ремонт, отремонтировать не только крышу, но заменить центральное отопление и балконы.

«Не было денег — это одно, во-вторых после ухода военной части все эти дома находились в ужасном состоянии, ни в одном доме не проводился капитальный ремонт», — объясняет коммунальщик Александр Иллющенко.

После ликвидации части, где, по словам местных жителей, был учебный центр ракетных войск стратегического назначения, было принято решение разобрать на щебень аж 80 пустых зданий. Воинскую часть ликвидировали, но работать жителям городка особо негде, разве только на местном свинокомплексе.

Обитатели Мышанки с горечью говорят о безнадежности и не верят, что власти выполнят обещания построят в городе какие-то предприятия, чтобы появились места работы.

Жители Мышанки говорят:

«Груду кирпичей раздробили, перемололи, хотя было все целое. Готовое к эксплуатации».

«Обещали фармацевтический завод, что-то о фабрике говорили. Но, к сожалению, все развалили и разрушили, и ничего нет».

«Много чего обещали и в результате руины. Хорошо, что хоть так поубирают. Стояли казармы разобранные, дети бегали, лазили. Кому этот рай достанется».

Когда-то жителей Мышанки было три тысячи человек — и это без военных, сейчас их число едва достигает тысячи. Кто проворнее уезжает на заработки в Калинковичи, Мозырь или Россию, и в полесском городке остаются преимущественно пенсионеры.