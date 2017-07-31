Ходорковский о санкциях США: Околокремлевским лизоблюдам подогревают сковородку, которую они лижут 1 31.07.2017, 20:05

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Михаил ходорковский

Фото: Getty Images

Санкции против РФ выгодны США, однако были бы невозможны, если бы Кремль не дал веского повода для их введения,

Новый американский законопроект о санкциях в отношении России продвигает США к парламентской модели правления, поскольку их больше нельзя будет отменить указом президента и экономически выгоден американцам. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский в Facebook.

«Несомненно, у законопроекта есть бизнес-измерение. Американцы твердо уверены в перспективах сланцевого газа и формируют для него рынки в Европе. Они закрывают для нас рентабельное освоение арктического шельфа. Как минимум на десятилетия. Тяжелые платформы мы всерьез освоим не завтра. Они повышают для Европы важность своей роли на Ближнем Востоке – резервном источнике газового сырья. Не удивлюсь если роль НАТО там будет еще расширена», – рассказал он.

Оппозиционер добавил, что США окончательно, на многие десятилетия, поменяли Россию с Китаем (и не только) местами в сфере науки и технологий.

«Под технологическими санкциями 140 миллионная страна в 21 веке обречена на отставание. Наверняка есть еще десятки последствий, которые еще предстоит оценить», – отметил политик.

Ходорковский подчеркнул, что Кремль сам подставился, дав повод для санкций.

«В современном мире такие решения, как новые американские санкции, хоть и выгодны принимающей их стороне, но невозможны, если нет признанного международным сообществом повода. В противном случае принимающая сторона теряет репутацию, становится "непредсказуемой", что сводит на нет все возможные преимущества. Каким же муд...ком надо быть, чтобы эти поводы дать! Ну ладно, Крым. Беззаконие несомненное, но российское общество готово терпеть (ради чего правда – непонятно. Отдыхать публика все равно предпочитает в Турции и Египте. Дешевле и услуг больше)», – рассказал он.

Оппозиционер добавил, что наибольшей глупостью было вмешательство России в выборы США, чтобы сделать президентом республиканца Дональда Трампа вместо кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

«Влезть в американские президентские выборы, пытаясь повлиять на то, Хилари там будет президентом или Трамп?! Фантастические идиоты! На этом фоне усиление персональных санкций смотрится как некоторая компенсация российскому обществу, когда сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают сковородку, которую они лижут. Заодно наворованное будет легче вернуть после неизбежной смены власти. А уж кому вернуть – обществу или вновь пришедшим во власть, зависит от самого общества», – подытожил он.

Сенат США 27 июля поддержал законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. В законопроекте в том числе идет речь о противодействии США строительству газопровода «Северный поток – 2» из-за «вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине».

Документ предполагает, что санкции будут введены против лиц и компаний, которые продают, арендуют или предоставляют России товары, услуги, технологии или информацию, а также поддержку для строительства экспортных трубопроводов, если такие контракты имеют рыночную стоимость от $1 млн. Ограничения коснутся также компаний, заключивших несколько контрактов, плата по которым суммарно за год составит $5 млн и более. Под санкции попадут договоры не только на строительство, но и на расширение, модернизацию или ремонт трубопроводов.

С 28 июля документ находится на утверждении у президента США Дональда Трампа, который в течение 10 дней либо подпишет закон, либо отклонит его с использованием права вето.