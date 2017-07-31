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Белорусские школьники завоевали четыре медали на международной биологической олимпиаде

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  • 31.07.2017, 20:12
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Все участники белорусской команды вернулись домой с медалями.

Четыре медали завоевали белорусские школьники на 28-й Международной биологической олимпиаде, которая прошла 28-30 июля на базе Уорикского университета в Великобритании, передает БелТА.

Все участники белорусской команды вернулись домой с медалями - одной серебряной и тремя бронзовыми.

В олимпиаде приняли участие 260 школьников из 67 стран мира. Она проводится ежегодно с 1990 года. В состав сборной команды от страны входят четыре школьника - победителя национальной олимпиады. Соревнование и присуждение наград проводятся индивидуально.

Золотыми медалями награждаются 10% участников, показавших лучшие результаты, следующие 20% получают серебро, еще 30% - бронзу. Оцениваются как теоретические знания, так и практические навыки участников.


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