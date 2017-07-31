Правнуки Игнатия Домейко приехали в Беларусь 31.07.2017, 20:22

В Минске состоялась презентация перевода на белорусский язык книги о герое восстания 1830-31 годов.

Сегодня, в 215-ю годовщину со дня рождения Игнатия Домейко в Минске презентовали белорусский перевод книги о Домейко, который подготовила его правнучка Пас Домейко. На торжество в Беларусь приехали три правнука и один праправнук Игнатия Домейко из Чили, США и Австралии.

«Это прекрасно, я о таком, думаю, не мечтала никогда в своей жизни, - сказала Пас Домейко. - Я никогда не мечтала, что буду здесь, на родине моих предков. Большое спасибо, Беларусь. Это невероятное счастье и честь для моего прадедушки. Я знаю, что он здесь, присутствует среди нас. Очень счастлив и очень взволнован. И рад, что книга о его жизни переведена на язык земли, откуда он родом», - цитирует Пас Домейко «Радыё Свабода».