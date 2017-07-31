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Пенc: Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций против РФ

  • 31.07.2017, 20:38
Майк Пенс
Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Точную дату вице-президент США не назвал.

Президент США Дональд Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций против РФ, сообщил вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.

Точную дату Пенс не назвал.

«В знак нашей приверженности очень скоро президент Трамп подпишет законодательный акт для укрепления кодификации санкций США против России», - написал он.

Законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи был одобрен конгрессом США на прошлой неделе. В Белом доме после этого сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный закон.


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