Пенc: Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций против РФ
- 31.07.2017, 20:38
Точную дату вице-президент США не назвал.
Президент США Дональд Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций против РФ, сообщил вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.
Точную дату Пенс не назвал.
«В знак нашей приверженности очень скоро президент Трамп подпишет законодательный акт для укрепления кодификации санкций США против России», - написал он.
Законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи был одобрен конгрессом США на прошлой неделе. В Белом доме после этого сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный закон.
In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U.S' sanctions against Russia. #VPinEurope pic.twitter.com/hVzeimPi0H— Vice President Pence (@VP) 31 июля 2017 г.