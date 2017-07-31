Захаров: Давно пора вторую белорусскую команду в КХЛ 2 31.07.2017, 21:04

Михаил Захаров

Главный тренер «Юности» прокомментировал возможное появление его команды в КХЛ.

Михаил Захаров в эфире программы «Арена» на БТ прокомментировал возможное появление его команды в КХЛ.

- Давно пора вторую белорусскую команду в КХЛ, но у нас сразу начинают говорить, что денег нету. Хотя я в это не верю, что денег нету (улыбается). Да небольшие там деньги. В той же «Югре» смогли хорошую команду собрать, хотя бюджет небольшой. Не сразу, но в плей-офф она (вторая команда из Беларуси — прим.) бы играла. Никогда не будет второй белорусской команды в КХЛ, никогда! Это я вам точно говорю, - цитирует Захарова «Прессбол».