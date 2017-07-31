Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья 31.07.2017, 21:43

Семья из Северной Ирландии уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Семья с самым большим числом долгожителей в мире рассказала о диете, которая, как они считают, обеспечивает их долговечность, пишет hyser.com.

Семья состоит из тринадцати братьев и сестер, чей возраст в общей сумме составляет 1073 года. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Всего у Питера и Эллен Доннели было 16 детей, трое из них к настоящему моменту умерли. Из оставшихся самому старшему — 93 года, самому младшему — 72.

Более 40 лет, проведенных практически в одиночестве на острове площадью в 34 км², куда можно попасть только на лодке или лекгомоторном самолете, — разве не мечта?

Представитель семейства рассказал, что жить долго членам семьи Доннелли помогает каша перед сном.

«Мы всегда следовали папиной привычке есть что-то теплое на ночь», — говорит 72-летний Джо Доннелли, самый юный, представитель клана.

«Овсяная каша около 10 вечера, затем снова на завтрак в 7 утра. Добавляем туда молоко и немного яблочного джема», — рассказывает «юноша».

Исследования показали, что каша понижает кровяное давление, риск диабета, холестерин и защищает от сердечных заболеваний.

Семейство живет на ферме в графстве Арма, Северная Ирландия.

«В нашу диету никогда не входили загрязненные продукты, — говорит Джо. — Все, что мы ели, выросло само или было выращено нами». Он отмечает, что в их продуктах не было никаких пестицидов.

Фермеры выращивали хлеб, овощи, фрукты, разводили кур, свиней. В частности, они выращивали несколько сортов яблок. Исследования ранее показали, что отдельные виды этих плодов помогают долголетию, снижая артериальное давление.

Кроме того, алкоголь тоже никогда не был частью жизни Доннелли. Вино открывали только по особым случаям, таким как день рождения мамы.

Также Джо объясняет, почему у его родителей было 16 детей: «В те дни у моих родителей не было электричества или телевидения. А что еще вы собираетесь делать, когда вам скучно?»