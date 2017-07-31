Джон Маккейн: Путин и его друзья заплят за нападение на демократию США
- 31.07.2017, 21:51
Американский сенатор отреагировал на высылку американских дипломатов из России.
Президент России Владимир Путин заплатит за «нападение» на американскую дипломатию.
Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, комментируя заявление главы РФ о высылке из страны 755 американских дипломатов.
«Не удивительно, что Путин бросает американских дипломатов, но он и его друзья заплатят за нападение на нашу демократию», - написал сенатор в «Твиттере».
30 июля Путин заявил, что 755 американских дипломатов и технических работников должны будут прекратить свою деятельность в России.
Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K— John McCain (@SenJohnMcCain) 31 июля 2017 г.