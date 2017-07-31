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Джон Маккейн: Путин и его друзья заплят за нападение на демократию США

  • 31.07.2017, 21:51
Джон Маккейн

Американский сенатор отреагировал на высылку американских дипломатов из России.

Президент России Владимир Путин заплатит за «нападение» на американскую дипломатию.

Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, комментируя заявление главы РФ о высылке из страны 755 американских дипломатов.

«Не удивительно, что Путин бросает американских дипломатов, но он и его друзья заплатят за нападение на нашу демократию», - написал сенатор в «Твиттере».

30 июля Путин заявил, что 755 американских дипломатов и технических работников должны будут прекратить свою деятельность в России.


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