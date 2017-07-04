США празднуют День независимости 4.07.2017, 7:38

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4 июля 1776 года делегаты на Континентальном конгрессе приняли Декларацию независимости.

Четвертого июля отмечается День независимости США, который в 1941 году стал федеральным праздником, сообщает «Голос Америки».

Однако традиция – праздновать День независимости – зародилась еще в XVIII веке и связана с революцией.

2 июля 1776 года за Континентальный конгресс проголосовал за независимость.

Два дня спустя делегаты из 13 колоний приняли Декларацию независимости – исторический документ, составленный Томасом Джефферсоном. Некоторые эксперты по конституции считают, что США должны отмечать День независимости 2 июля, в честь исторического голосования.

Фото: AP

Салюты

В наши дни в тысячах городов и населенных пунктов проходят салюты в честь Дня независимости. Своими фейерверками славится столица страны – Вашингтон.

У этой традиции – давняя история. Конгресс разрешил использовать пиротехнику при праздновании Дня независимости в 1777 году в Филадельфии. С тех пор это неотъемлемая часть праздника.

По иронии судьбы, 4 июля скончались трое американских президентов, двое из которых входили в число Отцов-основателей США: Джон Адамс и автор Декларации независимости Томас Джефферсон. Еще более примечательно, что смерть настигла их с разницей всего лишь в несколько часов.

4 июля также скончался пятый президент США – Джеймс Монро.

В то время, как жители США отмечают День независимости, местные правоохранительные органы и федеральные власти совместными усилиями обеспечивают безопасность празднования.

Фото: Reuters

Как ожидается, крупнейшее в стране шоу фейерверков, которое пройдет во вторник в Нью-Йорке, будет смотреть более трех миллионов человек.

Хотя нью-йоркская полиция не усмотрела никаких «достоверных угроз» в преддверии празднования, мэр города Билл Де Блазио заявил, что на улицах будут работать сотрудники Департамента по борьбе с терроризмом и «хорошо вооруженные полицейские».

В Вашингтоне также ожидаются сотни тысяч человек на различных праздничных мероприятиях, в числе которых – салют и концерт на Капитолийском холме.

Глава столичной полиции Питер Ньюшэм на прошлой неделе заявил, что угрозы нападений во время празднования нет, однако полиция будет задействована «на полную мощность».

За день до запланированных мероприятий вдоль Национальной аллеи выстроили полицейские заграждения и контрольно-пропускные пункты.

Полиция Бостона также заявила, что в день праздника в городе будет усилено присутствие правоохранительных органов, хотя ни о каких угрозах информации нет.

Местные правоохранительные органы в сотрудничестве с ФБР будут использовать беспилотник для наблюдения за толпой во время шоу фейерверков Boston Pops Fireworks Spectacular на реке Чарльз, которое, как ожидается, посетят до 500 тысяч зрителей.

Ранее в этом году полиция использовала беспилотник для обеспечения безопасности на Бостонском марафоне.