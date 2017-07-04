Германия может «стать раем» для специалистов и семей с детьми 4.07.2017, 7:41

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Партия Ангелы Меркель опубликовала правительственную программу.

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз представила в понедельник, 3 июля, совместную предвыборную программу с Христианско-социальным союзом. Документ назван «правительственной программой», сообщает «Радио Свобода».

ХДС и ХСС намерены снизить безработицу Германии до уровня менее трех процентов. По словам Меркель, ни одно рабочее место не должно остаться незанятым. Предлагается принять закон об иммиграции «специалистов высокой квалификации», а долю расходов на науку повысить до 3,5 процента (с нынешних трех процентов).

Партии обещают, в частности, ввести для семей с детьми специальные выплаты для приобретения ими жилья в размере 1200 евро ежегодно (на каждого ребенка) на протяжении десяти лет.

В программе не прописано ограничение количества принимаемых беженцев, как того добивались в ХСС. Лидер этой партии Хорст Зеехофер не стал настаивать на этом требовании. Он отметил, что из-за снижения потока мигрантов предлагаемая квота на уровне 200 тысяч беженцев ежегодно – в этом году «не играет никакой роли».