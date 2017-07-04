Азаренко «открыла» Уимблдон волевой победой над соперницей 1 4.07.2017, 7:50

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ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Виктория Азаренко выиграла в первом раунде Уимблдонского турнира у американки Кэтрин Беллис со счетом 3:6, 6:2, 6:1.

Матч начался для белоруски крайне тяжело. Беллис выиграла четыре первых гейма, очень уверенно действуя на подаче Азаренко. По ходу сета белоруске удалось выровнять игру, но добытого в начале сета задела 18-летней американке хватило для победы в первой партии — 6:3, сообщает tut.by.

Фото: Reuters

Тем не менее, было видно, что Виктория постепенно находит свою игру, что и отразилось на счете во втором сете. Азаренко действовала все уверенно, стала реже ошибаться и выиграла 6:2.

Фото: Reuters

Завершающий сет прошел с гигантским преимуществом белоруски. Она показывала теннис очень высокого уровня, а игра Беллис полностью развилалась — 6:1.

За матч Азаренко совершила 1 эйс, 26 виннерсов, 4 двойные и 32 невынужденные ошибки. Точность первой подачи составила 67 процентов.

Фото: Reuters

Самая мощная подача белоруски - 172 км/ч. За игру она пробежала 1926 метров.

В следующе раунде Виктория Азаренко сыграет с 16-й ракеткой мира россиянкой Еленой Весниной.

Белоруска Александра Саснович (89 ВТА) не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира. В первом раунде наша соотечественница уступила Елене Остапенко из Латвии (13) — 0:6, 6:1, 3:6.