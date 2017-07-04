«Беда, Володенька»: Трамп предложит американский газ странам, зависящим от поставок из РФ 5 4.07.2017, 7:52

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Продвигать свою инициативу Трамп начнет на саммите «Трех морей», который пройдет в Варшаве в ближайший четверг.

Президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве «политического инструмента», чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России.

Продвигать свою инициативу Трамп начнет на саммите «Трех морей», который пройдет в Варшаве в ближайший четверг, 6 июля, сообщает агентство Reuters (перевод – newsru.com).

Саммит носит такое название неслучайно: в нем принимают участие европейские государства, расположенные между Адриатическим, Черным и Балтийским морями. В их числе Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония.

По данным агентства, Трамп заявит на варшавской встрече, что Вашингтон хочет помочь союзникам, упростив поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу американскими компаниями.

Бывший чиновник НАТО Джеймс Джонс отметил, что увеличение поставок американского газа позволит ослабить в регионе влияние России, «использующей энергию в качестве оружия или рычага давления». «Я думаю, что США покажут себя очень благожелательной страной, если начнут помогать другим государствам быть более самодостаточными и менее зависимыми», - подчеркнул Джонс.

Инициативу увеличения экспорта американского газа в Европу поддержали и соратники Трампа по Республиканской партии, которые давно требовали более жесткого отношения к России. «Эта инициатива подорвет стратегию Путина и других обладающих властью людей, пытающихся использовать выключатель света как элемент стратегического нападения», - отметил сенатор Кори Гарднер.

«Во многом, экспорт американского СПГ в Европу является самой большой угрозой, которую США представляют для России», - заявил в беседе с Reuters польский эксперт Михал Барановский.