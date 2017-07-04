Шлем ума не прибавляет 1 Александр Минкин, mk.ru

4.07.2017, 8:05

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Александр Минкин

Фото: RFE/RL

Космонавты! Все чаще так называют тяжело экипированных людей, которые появляются на улицах и площадях.

Чтобы что? Одни считают: чтобы охранять конституционный порядок; другие — чтобы бить, хватать, арестовывать; третьи тупо наблюдают, не понимая, не давая оценки, вообще не думая (пока сами не получат дубинкой по башке за то, что случайно оказались на центральной улице в День России).

Космонавты? Где вы видели космонавтов с дубинками, с пистолетами, наручниками?

Шлем? Да, эти в шлемах и космонавты иногда в шлемах. Космонавты — когда выходят в открытый космос, а эти — когда выходят на улицу, чтобы закрыть недовольных.

Как настоящие космонавты относятся к тому, что название их профессии приобрело карательный смысл? Может, им обидно, а, может, наплевать. Но нам не наплевать. Имя — очень важная вещь. Назовешь орлом — растает от удовольствия, назовешь козлом — полезет в драку.

Космонавты — герои. Невероятно смелые, обязательно очень умные, очень много знают, очень много умеют. Но главное — герои. Потому что там, где они работают, — случись что — никто не придет на помощь.

А эти уважаемые сотрудники — в шлемах, в бронежилетах, наплечниках, наколенниках — им ничего не угрожает. После разгона вся дивизия с трудом предъявляет два поцарапанных мизинца. За несколько лет только один получил сильный удар по голове от какого-то подонка. Но именно этого подонка не поймали, не опознали, не нашли потом. А за поврежденный мизинец задерживают пачками, судят, сажают.

Эти с дубинками, вероятно, считают протестующих дураками, а себя очень умными (так им легче). Но есть уверенность, что по уму, по уровню интеллекта они в космонавты не годятся.

Эти, вооруженные и защищенные, которые группами бросаются, чтобы схватить одного парня или одну девчонку, — герои? Может, сами они себя и считают героями (так им легче бить безоружных), но мы-то не обязаны их героями считать. И геройским словом «космонавты» их называть не стоит. Найдите другое: каратели, роботы, штурмовики — все, что угодно, но без геройского оттенка. Роботы бездумно исполняют приказы, штурмовики бьют недовольных, каратели с дрессированными овчарками наказывают противников коррумпированного режима, враждебного родной стране. Мало ли терминов.

Шлемы торчат над плечами и у «Ночных волков», но шлемы им ума не прибавляют, не делают их героями.

Конечно, всем хочется выглядеть красиво, носить гордое имя. Мы же помним, что 23 года назад идиотски развязанную войну на Северном Кавказе официально именовали «восстановление конституционного порядка». И что, восстановили? А слово «Конституция» понесло невосполнимые потери.

Александр Минкин mk.ru