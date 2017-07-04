10 бесполезных продуктов, которые все едят для похудения 1 4.07.2017, 8:10

Грамотное питание – дело тонкое.

Какие йогурты есть, почему жирное сливочное масло лучше «легкого», что добавляют в фитнес-батончики? На эти вопросы отвечает статья в издании evreimir.com.

Соки

В цветных пакетах с «натуральным яблочным» или «свежим апельсиновым» фруктовых витаминов уже нет, зато есть сахарные добавки. Переходите на домашние смузи — они отобьют любовь к сокам.

Бездрожжевой хлеб

Уверены, что уж лучше диетический «бездрожжевой», чем простой свежий хлеб? Раскрою вам маркетинговый ход хлебопекарных компаний. При высокой температуре дрожжи и так становятся неактивными — попросту погибают. Смысла покупать хлеб без дрожжей нет!

Коричневый сахар

Его польза — мировой миф. Чаще всего перед вами крашеный белый сахар. Даже если вы уверены, что покупаете «качественный» тростниковый сахар, запомните: в нем столько же калорий, как в рядовом рафинаде.

Овсянка быстрого приготовления

Самый бесполезный продукт из круп. В погоне за модой на полезные завтраки люди идут быстрым путем — покупают пакетики со значками «без варки» или «просто залей кипятком». Во-первых, эта овсянка уже обработана паром. Во-вторых, всегда содержит дополнительный сахар. Такая каша — не медленные, а вредные быстрые углеводы.

Йогурты

Если вы жить не можете без йогуртов, запоминайте: в составе не должно быть ни сахара, ни патоки, ни вкусовых добавок. Еще один признак бесполезного продукта — долгий срок годности (говорит о консервантах). Выбирайте йогурты, которые «живут» не больше пяти суток, — их я считаю полезными.

Глазированные сырки

Считаете глазированные сырки хорошей заменой десерту, ссылаясь на творог внутри? Никакой пользы творога в сырках не остается, зато есть большое количество жира и сахара. Вам это нужно?

Легкое сливочное масло

Спреды и обезжиренные варианты сливочного масла действительно содержат меньше калорий. Тем не менее, в этих брикетах много трансжиров, которые плохо влияют на здоровье, работу сердца, повышают уровень холестерина в крови.

Мюсли в батончиках

Не заменяйте конфеты на батончики из мюсли. Альтернативы не получится — обычно в батончиках содержится сахар, большое количество жиров и углеводов. Получается калорийная бомба.

Молочный шоколад

Врачи говорят о пользе пары долек шоколада в первой половине дня, и вот, вы уже тянетесь за молочной плиткой. Речь идет только о горьком шоколаде — здоровом и полезном, с высоким содержанием какао. Молочный шоколад не обладает полезными свойствами, относитесь к нему как к бесполезному продукту.