Михаил Пастухов: Беларусь станет свободной и демократической 1 4.07.2017, 8:21

Михаил Пастухов

Народ сам дал ответ на вопрос, как это сделать – в лозунгах «Баста!» и «Уходи!».

Об этом для сайта belaruspartisan.org написал бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

«На очереди – реформа органов власти. О них говорится в четвертом разделе Конституции Республики Беларусь. Примечательно, что в Конституции 1994 г. на первом месте расположена глава «Верховный Совет Республики Беларусь», а в Конституции образца 1996 г. – глава «Президент Республики Беларусь», - пишет Михаил Пастухов.

Нынешняя ситуация

В результате проведения ноябрьского референдума 1996 года первый белорусский президент присвоил себе всю полноту государственной власти. При этом он распустил парламент - Верховный Совет Республики Беларусь 13-го созыва, подчинил себе все органы власти, включая Конституционный суд, Центризбирком, Национальный банк, Генерального прокурора, все силовые структуры, местные органы управления. Он получил право издавать декреты, имеющие силу законов.

По сути, Конституция 1994 года была отменена. Вместо нее с нарушением установленного порядка была введена похожая по структуре и частично по содержанию псевдоконституция. В ней изменилось главное – система органов власти, их иерархия и полномочия. Всем в стране стал заправлять один человек, который стал называться президентом-главой государства. С юридической точки зрения это можно назвать узурпацией власти, что запрещается Конституцией (ч.2 ст.3) и влечет за собой строгую уголовную ответственность.

Последующее продление срока президентских полномочий на референдуме 2004 года не добавило легитимности президентской власти, поскольку такой референдум противоречил общим принципам конституционного права, а также избирательному законодательству. Согласно ч.3 ст.112 Избирательного кодекса 2000 г., на референдум не могут выноситься вопросы, «…связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь».

Статус действующего главы государства не могли легализовать и периодически проводимые президентские выборы (2001, 2006, 2011, 2015 гг.), так как они представляли собой форму удержания власти путем манипулирования голосами избирателей. Эти выборы не соответствовали также общепризнанным стандартам проведения избирательных кампаний и не признавались международным сообществом.

Тем самым, А.Г.Лукашенко остается номинальным главой государства с созданным им аппаратом управления и подавления. Его власть основывается на силовой составляющей и возможности бесконтрольно распоряжаться денежной массой, кредитами, общенародной собственностью и природными богатствами.

5 аргументов «за»

Лучшим выходом из сложившейся ситуации считаю отказ от должности президента. В обоснование могу привести десятки аргументов за принятие такого решения. По понятным причинам выделю только пять наиболее значимых.

1. Должность президента изначально не вписывалась в классическую систему разделения властей (законодательная – исполнительная – судебная). Ее включение в проект Конституции противоречило исторической традиции белорусской государственности и означало отход от парламентской формы правления, которая в тот момент установилась в Республике Беларусь.

2. Со дня введения в действие новой редакции Конституции (с 26 ноября 1996 г.) должность Президента Республики Беларусь замещается незаконно, поскольку стала актом захвата власти. Подтверждением этой незаконности может служить ст.144 новой редакции Конституции, согласно которой срок полномочий «президента» предлагается исчислять «…со дня вступления в силу настоящей Конституции» (имеется в виду Конституция образца 1996 г.- Авт.). То есть, власть «президента» продлялась на основе поправок в Конституцию, без всяких выборов. Но ведь это – профанация. Отсюда следует, что с ноября 1996 г. в Беларуси де-юре нет президента, есть только фактический глава государства (правитель).

3. Ни для кого не секрет, что должность главы государства дорого обходится для страны. Как выясняется, у него – свой бюджет («заначка»), своя администрация («двор»), своя охрана, управление делами («хозяйство»), резиденции, самолеты и т.д. Нужны ли нам такие «отвлечения» сил и средств? Кто ответит за нецелевое расходование ресурсов в период затяжного экономического кризиса?

4. Следует признать, что за 23 года бессменного правления большинство граждан разуверилось в президентской власти. Более того, эта власть превратилась в абсолютную и неограниченную власть. Можно подумать, что Беларусь вернулась во времена деспотизма и рабовладения. Воля одного человека навязывается всему обществу. За непослушание – наказания, а для «слуг» - увольнение или тюрьма.

5. Всем понятно, что победить действующего главу государства на выборах при сформированной им системе власти нереально. К тому же существуют другие способы продления власти (например, через переизбрание покорным парламентом). Поэтому следует отказаться от этой должности как от прошлой ошибки. Лучше поверить в то, что белорусский народ вполне может обойтись без «царя батюшки».

Как упразднить должность?

С юридической точки зрения упразднить должность президента просто. Для этого достаточно восстановить действие Конституции 1994 г. и принять решение об исключении из нее главы 4 «Президент Республики Беларусь». При этом написать, что функции главы государства возлагаются на председателя парламента (по Конституции 1994 г. парламентом страны является Верховный Совет Республики Беларусь).

Такая модель власти была в Беларуси до избрания первого президента. Тогда главой государства по должности считались С.С.Шушкевич и М.И.Гриб. Все вопросы государственной важности они решали «по совету и с согласия» Президиума и Верховного Совета. Почти всегда они находили консенсус. Глава государства был всего лишь первым депутатом, который тащил на себе ряд дополнительных обязанностей.

А как это сделать практически? За упразднение должности президента должен высказаться народ – единственный источник государственной власти и носитель суверенитета Республики Беларусь. Первым об этом публично заявил житель Гомеля Юрий Рубцов. На акцию «Чернобыльский шлях – 2014» он вышел в майке с надписью «Лукашенко уходи». После ряда наказаний за свою общественную деятельность ему пришлось эмигрировать в Германию. Однако его идея как поток энергии пронзила общество. На мартовских 2017 года акциях протеста многие демонстранты несли плакаты со словами: «Баста», «Уходи». Тем самым, они не прямо, так косвенно высказывались за упразднение главной должности в стране вместе с ее носителем.

Когда такое требование станет многоголосым, то представители народа на широком общественном форуме могут объявить о необходимости восстановления в стране Конституции 1994 года, об упразднении должности президента и о проведении выборов парламента – Верховного Совета Республики Беларусь 14-го созыва.

Вот и все. Беларусь станет свободной и демократической. Все будут радоваться и смеяться от счастья, хотя нам еще придется сделать немало усилий до нормальной европейской жизни.