Власти провернули «аферу века» за счет белорусов 1 4.07.2017, 8:50

В чем суть аграрной аферы диктатора?

Лукашенко провернул аферу века в белорусском сельском хозяйстве: многомиллиардные долги отрасли перед банками по решению дипломированного «экономиста-организатора сельскохозяйственного производства» переложены на налогоплательщиков, пишет популярный белорусский блогер d-zholik.

В апреле-мае текущего года им были изданы три указа, направленные на финансовое оздоровление организаций агропромышленного комплекса Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Под их действие подпадают в общей сложности около ста предприятий указанных регионов: мясокомбинаты, молокозаводы, комбинаты хлебопродуктов, колхозы коммунальной и акционерной формы собственности.

Облисполкомам предписано осуществить эмиссию облигаций, номинированных в белорусских рублях и иностранной валюте, на сумму задолженности, образовавшейся у перечисленных в указах организаций на начало 2017 г., по основному долгу по кредитам и неуплаченным процентам за их пользование, выданным «Белвнешэкономбанком», «Белинвестбанком», «Белагропромбанком», «Беларусбанком» и «Банком развития Республики Беларусь».

С целью последующего их размещения путем закрытой продажи государственным «Белагропромбанку», «Беларусбанку» и «Банку развития Республики Беларусь» с установленным предельным сроком полного погашения до 1 марта 2027 г. и ежемесячной выплатой процентного дохода в размере годовых существенно ниже рыночных. С одновременным выкупом облисполкомами за счет средств, полученных от эмиссии облигаций, у банков-кредиторов активов по кредитам путем заключения с ними договоров уступки требования на срок полного исполнения обязательств по кредитным договорам.

В результате сложной многоходовой комбинации банки должны искусственно избавиться от плохих активов, тут же фактически скупив их обратно с дисконтом - в виде недополученных процентов - для посредника в лице облисполкомов.

При этом Лукашенко своими указами прямо приказал Гомельскому областному «совету депутатов», Гродненскому областному «совету депутатов» и Могилевскому областному «совету депутатов» при уточнении отдельных показателей областных бюджетов на 2017 год и формировании проектов областных бюджетов на 2018 - 2027 годы предусматривать средства областных бюджетов на уплату банкам процентного дохода по облигациям, эмитированным соответствующими облисполкомами, и их полное погашение.

Гарант конституции юридические обязал за счет налогоплательщиков (избирателей) совершить указанные действия ветвь власти, по закону ему не подчиненную, да еще и под угрозой уголовной ответственности. Что особо прописано в указах:

Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или несвоевременном выполнении норм настоящего Указа, повлекшем причинение ущерба государственной собственности либо существенного вреда государственным или общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь.

На отдельный пункт указа по поддержке агропромышленных организаций Могилевской области, выходцем из которой является сам Лукашенко, им наложен гриф «Для служебного пользования». Можно предположить, что затрагивает он плачевное состояние аграрного комплекса Шкловского района – бывшей вотчины экс-директора совхоза «Городец».

Следующий за ним пункт предписывает Министерству энергетики обеспечить предоставление ОАО «Бобруйский мясокомбинат» трехлетней рассрочки на погашение задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию.

Отдельно указанному предприятию и ряду агропромышленных холдингов региона, включая ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», предоставлена рассрочка по уплате задолженностей по бюджетным ссудам и пеням, начисленным по ним, перед республиканским и областным бюджетами, бюджетами Могилева и Бобруйска на срок от 3 до 5 лет с отсрочкой на 2 года.

В общей сложности Лукашенко приказал затратить из бюджетов только трех областей на «спасение» банковского сектора и агропромышленного комплекса финансовые средства, исчисляемые миллиардами деноминированных белорусских рублей и сотнями миллионов в иностранных валютах.

Вместо финансирования и развития за счет налогов социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры) огромные суммы потратят на очередную аферу. Сначала по воле агрария во главе государства десятилетия в белорусское сельское хозяйство под гарантии правительства и рай-, облисполкомов бездумно закапывали огромные средства, вогнав аграрную отрасль в хронические долги, а сейчас еще десять лет налогоплательщикам из своих налогов предстоит выплачивать компенсации коммерческим банкам.

В этом вся суть «белорусского экономического чуда».