Мацеревич: Эльблонг стал железным кулаком, который защитит Польшу и Балтию 4.07.2017, 9:07

Антоний Мацеревич (справа)

Фото: PAP/Tomasz Waszczuk

В городе Эльблонг состоялась торжественная встреча солдат многонациональной дивизии НАТО «Север-восток».

Участие в мероприятии принял министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает «Польское радио».

Выступая перед солдатами, министр отметил, что «с сегодняшнего дня на картах Эльблонг будет обозначен как город, который защищает Европу от любой угрозы».

По его словам, «дивизия - это наш многонациональный железный кулак, который не позволит любому врагу нарушить восточную границу NATO и защитит литовский, латвийский, эстонский и польский народы».

Антоний Мацеревич подчеркнул, что дивизия созданная быстрыми темпами благодаря американцам и личной поддержке Дональда Трампа. «Благодарим вас за это, братья-американцы!», - сказал министр национальной обороны Польши.

Пока в состав дивизии входит 280 солдат. Их задача заключается в координации действий сил NATO, которые дислоцируются в Восточной Европе. Командует дивизией польский бригадный генерал (генерал-майор) Кшиштоф Матацкий.