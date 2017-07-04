10 белорусов, чьи имена попали на карты мира 4.07.2017, 9:24

В мире много гор, заливов, островов и городов, названных в честь наших земляков.

Безусловно, имен белорусов, попавших на карты мира, значительно больше. Однако издание kp.by выбрало 10 исследователей и политиков, которые наиболее на слуху.

1. Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля (1864 - 1937).

Место рождения: село Бабково Оршанского уезда Могилевской губернии.

Зоолог, участник полярных экспедиций, член корреспондент АН СССР.

Что названо: залив (Бирули) на п-ове Заря берега Харитона Лапатева и река на севере о. Новая Сибирь.

2. Константин Адамович Волосович (1869 - 1919).

Место рождения: деревня Старчицы Слуцкого уезда Минской губернии.

Геолог, географ, химик. Исследователь Арктики, участник полярных экспедиций.

Что названо: мыс архипелага Северная Земля (море Лаптевых, на о. Октябрьской Революции) и остров.

3. Иосиф Антонович Гошкевич (1815 - 1874).

Место рождения: село Стреличев Речицкого уезда Минской губернии.

Консул Российской империи в Японии, востоковед.

Что названо: залив в Японском море.

4. Игнатий Ипполитович Домейко (1802 - 1889).

Место рождения: имение Медведка, Новогрудский уезд, Минская губерния.

Геолог, национальный герой Чили.

Что названо: хребет Кордильера-Домейко в Андах и город Пуэрто-Домейко (Чили).

5. Иван Дементьевич Черский (1845 - 1892).

Место рождения: имение Свольно Дриссенского уезда Витебской губернии.

Исследователь Сибири, геолог, географ, палеонтолог.

Что названо: хребет в Забайкалье, хребет на северо-востоке Сибири в верховьях рек Колымы, Индигирки и по правому берегу реки Яны (протяженностью 1500 км), потухший вулкан (Тункинская котловина), пик (2090 м, Комаринский хребет), гора (2588 м, высшая точка Байкальского хребта), камень (728 м, горная вершина в Иркутском районе), поселок (Якутия).

6. Отто Юльевич Шмидт (1891 - 1956).

Место рождения: город Могилев Могилевской губернии.

Математик, географ, астроном, геофизик. Руководил арктическими экспедициями на пароходах «Седов», «Сибиряков», «Челюскин».

Что названо: Мыс на побережье Чукотки, поселок в Чукотском АО, остров на архипелаге Северная Земля.

7. Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко (1746 - 1817).

Место рождения: Меречевщина, Брестское воеводство, Великое княжество Литовское.

Национальный герой Беларуси, Польши, Литвы, США, почетный гражданин Франции.

Что названо: Высочайшая гора Австралии (2228 м), остров на Аляске и город в штате Миссисипи (округ Атала).

8. Андрей Андреевич Громыко (1909 - 1989).

Место рождения: Старые Громыки, Гомельский уезд, Могилевская губерния.

Министр иностранных дел СССР, председатель президиума Верховного Совета.

Что названо: Остров Большой Курильской гряды из группы островов Таира (Сахалинская область).

9. Андрей Ипполитович Вилькицкий (1858 - 1913).

Место рождения: Борисовский уезд, Минская губерния.

Гидрограф-геодезист, полярный исследователь, начальник Главного гидрографического управления Российской империи.

Что названо: мыс, ледник, гора и залив в Баренцевом море на архипелаге Новая Земля, острова в Карском и Восточно-Сибирском морях.

10. Борис Андреевич Вилькицкий (1885 - 1961).

Место рождения: Пулково (Санкт-Петербург). Сын Андрея Ипполитович Вилькицкого.

Контр-адмирал Российской империи, гидрограф, геодезист, исследователь Арктики, первооткрыватель Северной Земли. Первым совершил переход Северным морским путем с востока на запад.

Что названо: Пролив между п-вом Таймыр и Северной Землей, острова в заливе Терезы Клавенес (Море Лаптевых, п-ов Таймыр).