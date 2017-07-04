Как уроженец Беларуси «прогремел» на весь Бруклин 4.07.2017, 9:48

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Фото: DAVE SANDERS/THE NEW YORK TIMES

Лазарь Фейгин приехал в США из БССР 25 лет назад.

В манхэттенской районной прокуратуре сообщили о намерении в гражданском порядке взыскать неосновательное обогащение с врача Лазаря Фейгина, иммигранта из советской Беларуси, прибывшего в США больше 25 лет назад, пишет издание evreimir.com.

70-летнего Фейгина, которому в Бруклине принадлежат две клиники, арестовали 7 апреля и обвинили в 477 пунктах различных преступлений, включая мошенничество и отмывание денег. Вместе с Фейгиным были арестованы 11 его сотрудников, включая двух врачей. Так завершилась операция «Лавина» («Operation Avalanche»), которую с 2013 года проводили нью-йоркское отделение федерального Управления по борьбе с наркотиками, городской Следственный отдел, офис специального прокурора по борьбе с наркотиками, отдел здравоохранения штата Нью-Йорк и районная прокуратура Бруклина. Тринадцатый обвиняемый, который не имел прямого отношения к клиникам Фейгина, 7 апреля находился в Израиле и, вернувшись, сам явился в прокуратуру, а затем в суд, где был освобожден под залог в 100 тыс. долларов.

Суть обвинений сводилась к тому, что в клиники Фейгина зазывали пациентов, которым оказывали ненужную им помощь, а за визит платили рецептами на наркосодержащие таблетки, которые те покупали в аптеках и с большой выгодой продавали на черном рынке. Все это оплачивали программы Medicare и Medicaid, и, как утверждает прокуратура, бруклинские клиники Лазаря Фейгина с 2012 по 2017 годы незаконно выписали пациентам больше 3,7 млн таблеток оксикодона и получили от программ Medicaid и Medicare больше 16 млн долларов. После ареста Лазаря Фейгина взяли под стражу без права освобождения под залог, так как у него есть квартира в России, а, стало быть, есть куда сбежать. Сейчас прокуратура намерена добиться конфискации шести его «недвижимостей» и полумиллиона долларов в других активах.

Как заявила на брифинге спецпрокурор Бреннан, «конечной целью обращения (этих врачей) с пациентами, конечно, были деньги». Принцип аферы «Рецепт за лечение», Операция «Лавина», которая длилась четыре года и покончила с аферой «Рецепт за лечение», началась с того, что в 2013 году один из пациентов клиники Лазаря Фейгина стал «свистуном», то есть обратился к властям с разоблачением. Затем была установлена группа покупателей оксикодона, которые приобретали эти таблетки в больших количествах и по рецептам двух клиник, принадлежащих одному врачу — Лазарю Фейгину.

Еще один врач Пол Маккланг работал у Фейгина, но затем открыл свою клинику на Кони-Айленд авеню. К расследованию был подключен перехват разговоров подозреваемых, из которого стало ясно, что клиники Фейгина и Маккланга заманивают пациентов рецептами на оксикодон, причем началось все это в 2012 году. За обещанный рецепт оксикодона пациент являлся в одну из трех клиник, где с его помощью обирали программы Medicare и Medicaid. Затем ему прописывали якобы необходимый для лечения оксикодон, для чего требовался анализ мочи, подтверждающий, что в его организме нет ни наркотиков, ни алкоголя. За таким анализом клиники Фейгина и Маккланга обращались в лабораторию на Вурис-авеню, в районе Шипсхедбей. Если в моче пациента обнаруживался непорядок, данные об этом уничтожались, а записи исправлялись. На долю двух клиник Фейгина с 2012 по 2017 год приходится больше 3,7 млн незаконно прописанных пациентам таблеток оксикодона и больше 16 млн долларов, полученных от программ Medicaid и Medicare, а на клинику Маккланга 2,6 млн таблеток и больше 8 млн долларов.