закрыть
4 июля 2017, вторник, 13:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые обнаружили в Перу загадочную кипящую реку

  • 4.07.2017, 9:59
  • 5,729

Местные жители считают это место священным и часто собираются на берегах для проведения ритуалов.

В сердце перуанской Амазонии ученые обнаружили уникальную реку, которая убивает все своими водами. Все потому, что река является кипящей, сообщает newsyou.info.

По словам ученых из США, температура воды в реке перуанской Амазонии может подниматься до 93 градусов Цельсия, что делает ее воду непригодной для жизни.

Нет никакой информации о происхождении этой реки, но некоторые люди считают, что это произошло после ошибки, допущенной буровой компанией, которая разрушила геотермальную систему и выпустила горячие газы из глубин Земли прямо в реку.

Однако, местные жители считают это место священным и часто собираются на берегах для проведения ритуалов и просто исполнения песен.


Мнение

Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников
Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко


Интервью

Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы