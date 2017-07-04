Ученые обнаружили в Перу загадочную кипящую реку 4.07.2017, 9:59

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Местные жители считают это место священным и часто собираются на берегах для проведения ритуалов.

В сердце перуанской Амазонии ученые обнаружили уникальную реку, которая убивает все своими водами. Все потому, что река является кипящей, сообщает newsyou.info.

По словам ученых из США, температура воды в реке перуанской Амазонии может подниматься до 93 градусов Цельсия, что делает ее воду непригодной для жизни.

Нет никакой информации о происхождении этой реки, но некоторые люди считают, что это произошло после ошибки, допущенной буровой компанией, которая разрушила геотермальную систему и выпустила горячие газы из глубин Земли прямо в реку.

Однако, местные жители считают это место священным и часто собираются на берегах для проведения ритуалов и просто исполнения песен.