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Трамп о Ким Чен Ыне: Этому парню больше нечем заняться в жизни?

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  • 4.07.2017, 10:19
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Дональд Трамп
Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США прокомментировал запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте прокомментировал запуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщает ria.ru.

«Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этому парню (Ким Чен Ыну) больше нечем заняться в жизни? Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это и дальше. Возможно, Китай сделает свой ход и покончит с этой ерундой раз и навсегда!» — написал политик.

КНДР запустила баллистическую ракету около 9.40 по Сеулу (3.40 по минскому времени). Агентство Ёнхап указывает, что она пролетела более 930 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.

10 июня стало известно, что в ближайшее время в КНДР могут пройти испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что «испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики».

8 июня северокорейские военные осуществили запуск нескольких противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.


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