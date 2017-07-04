Кормушка для агромафии 2 4.07.2017, 10:24

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Почему остались незамеченными огромные недостачи агрокомбината «Скидельский»?

В распоряжение редакции сайта belaruspartisan.org попали документы, согласно которым во время внеплановой инвентаризации на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» в июне 2015 года были обнаружены огромные недостачи. Сумма ущерба составила более 13 миллиардов неденоминированных рублей.

По инсайдерской информации, большие приписки на предприятии - дело обычное.

Почему подобные недостачи остались незамеченными контрольными органами? Тем более, что в этот период КГБ хорошенько встряхнуло агропромышленную отрасль так называемыми «кормовыми делами»?

Тучи ходили рядом. Но до некоторых не дошли

В этот период блок-пакет акций (25%) в «Агрокомбинате «Скидельский» принадлежал «Биокому» второго по влиятельности бизнесмена Гродненщины Андрея Павловского. В 2015-2016 годах силовики раскручивали резонансное «кормовое дело», в орбите которого оказались известные белорусские предприниматели, которые обслуживали ресурсные, товарные и денежные потоки сельского хозяйства страны. Напомним, частные компании, среди которых - группа компаний «Биоком», наносили ущерб хозяйствам Беларуси, действуя по схеме: корма и добавки от зарубежных производителей поступали в страну, но по документам проводка шла через посреднические структуры, специально для этого созданные белорусскими субъектами хозяйствования фирмы. Стоимость при этом значительно завышалась, разница проводилась как затраты.

На то время будучи сенатором-бизнесменом, <Андрей Павловский был лишен депутатской неприкосновенности и задержан в октябре 2015 года. В отношении него и шести представителей руководства компании было возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере (144 млрд)). Андрей Павловский возместил ущерб, заплатив за свое помилование президентом 20 млн долларов, и был был освобожден от уголовной ответственности в марте 2016 года.

Как видим по документам, проблемы в это время были и у «Агрокомбината «Скидельский». Правда, тучи над отраслью хоть и сгущались, но накрыли не всех.

Коротко о предприятии

1 июня 2010 года в государственном реестре холдингов был зарегистрирован «Агрокомбинат «Скидельский». В него тогда вошли четыре сельскохозяйственных предприятия, четыре предприятия системы хлебопродуктов, четыре свиноводческих комплекса и две птицефабрики. Таким образом силами интегрированных компаний осуществлялся весь процесс производства «от поля до прилавка». Пойти по этому пути были вынуждены из-за сложившейся сложной экономической ситуации – систематических не платежей за поставленную комбикормовую продукцию.

В настоящее время в ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и девяти филиалах, расположенных в шести районах Гродненской области, выращиваются свинопоголовье, птица, КРС; производятся молоко, мука, комбикорма, крупы, рапсовое масло и жмых; перерабатываются свинина и мясо птицы.

Предприятию, как впрочем и многим другим, приходится выплачивать кредиты, взятые на развитиe производства. Как говорил в одном из своих интервью директор Сергей Матуйзо, эта сумма составляет, на минуточку, 1 триллион 900 миллиардов рублей.

Кто такой Сергей Матуйзо?

Директором «Агрокомбината «Скидельский» с августа 2014 года является Сергей Матуйзо.

Он связан с предприятием очень давно: уже в 30 лет он стал руководителем одного из филиалов комбината, ЧУП «Дубно», шесть лет, с 2007 по 2011 года, работал там на руководящих должностях. Осенью 2010 года Матуйзо как директор предприятия получает государственную награду "за высокие показатели на уборке травяных кормов".

Затем три с половиной года Сергей Матуйзо руководил аграрной отраслью в Щучинском районе - проработал первым заместителем председателя Щучинского райисполома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. Сначала он находился в подчинении председателя Щучинского райисполкома Сергея Ушкевича, которого вскоре сплавили в парламент депутатом. На его место в марте 2013 года тогдашний глава Гродненского облиполкома Семен Шапиро назначил своего крестного сына - Сергея Ложечника. Крестник Шапиро ранее возглавлял Щучинский маслосырзавод. Несмотря на то, что он был заподозрен в коррупционных махинациях на предприятии, это не помешало ему возглавить третий по территории район в стране.

Кормушка для агромафии

Пожалуй, ни одна отраслевая организация не наносит Беларуси такой ущерб, как агропромышленный комплекс. Огромное государственное финансирование, которое за 20 лет перевалило за 100 млрд долларов — с одной стороны, и неплатежи, огромные долги и десятки коррупционных дел — с другой.

Приписки, создание успешной картинки для получения новой дозы дотаций, трата полученных денег непонятно куда и... новые приписки. С сохранением теперешней системы со старыми начальниками и их связями выйти из этого заколдованного круга вряд ли возможно.