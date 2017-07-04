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Фотофакт: Белорусы подняли национальные флаги над площадью Победы

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  • 4.07.2017, 10:48
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Фото: «Новы Час»

Активисты провели символическую акцию с бело-красно-белыми флагами.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, активистка Белорусского Национального Конгресса Наталья Папкова, общественная активистка Нина Багинская 3 июля провели акцию на площади Победы, пишет «Новы Час».

Акция с национальными флагами прошла на площади Победы после окончания протестной акции «За мирную Беларусь».

Инициатива исходила от Ольги Миколайчик. Ее поддержали Нина Богинская и Наталья Попкова. Активистки подняли над площадью Победы бело-красно-белые флаги.

«Этой акцией мы декларировали свою преданность идеям свободы и национальной независимости», - сказала Ольга Николайчик.


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