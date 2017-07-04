Монстр рядом с нами: история создания Островецкой АЭС 4 4.07.2017, 11:04

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Последствия аварии на Островейкой АЭС ощутят на территории в радиусе 1000 километров.

Только немногие решения, принятые человеком, могут иметь последствия спустя десять или сто тысяч лет, но именно столько времени потребуется, чтобы радиоактивные отходы Островецкой АЭС распались настолько, чтобы не представлять опасности для живых организмов, пишет Эдгарас Савицкас для delfi.lt.

АЭС строят всего в 40 км от Вильнюса. Ее планируют запустить в следующем году. Литовское правительство называет этот проект угрозой нацбезопасности, окружающей среде и здоровью общества.

Сначала некоторые литовские политики не верили, что белорусы решатся на строительство АЭС, сейчас соседей упрекают за место, на которой появилась станция, использование вод Вилии (Нерис), инциденты на стройплощадке, нежелании сотрудничать и т.д.

Утверждается, что Островецкая АЭС не отвечает международным требованиям безопасности, а в случае аварии ее последствия ощутят на территории в радиусе 1000 км.

Delfi.lt представляет мультимедийный проект «Островец. Монстр рядом с нами», авторы которого взглянули на АЭС с воздушного шара, беседовали с жителями деревни Буйвиджяй, находящейся у белорусской границы, исследовали технологии, лежащие в основе атомной энергетики.

Чтобы посетить место строительства, журналисты официально обращались к представителям АЭС, но больше месяца не получили никакого ответа – ни да, ни нет. После повторного запроса, ответ был один - информацию проверяют. В первой части проекта – история рождения Островецкой АЭС.

Опасность землетрясения

Началом рождения Островецкой АЭС можно считать 20 декабря 2008 года, когда власти Беларуси приняли окончательное решение о строительстве АЭС в Островце, рядом с Литвой.

Близость к границе и столице вызывает у Литвы больше всего беспокойства. Министерство иностранных дел (МИД) в заявлении об Островецкой АЭС подчеркивает, что площадку для АЭС выбрали еще до начала проведения оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном пространстве по конвенции Эспо.

«Это грубое нарушение конвенции Эспо. Важно отметить, что оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном пространстве с Литвой до сих пор не проведена, поэтому, согласно конвенции, строительство АЭС незаконное. По оценке литовских экспертов, если в Островце произойдет серьезная авария, отрицательные последствия ощутит столица Литвы, Вильнюс, и треть жителей страны», – сказано в документе.

В нем также отмечено, что с 1616 года в этом регионе 40 раз фиксировали землетрясения магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. В 1987 году в 10 км от островецкой площадки произошли два землетрясения магнитудой 2,5 балла.

Будут использовать воды Вилии Для

АЭС выбрано такое место, что реакторы будут охлаждать водами Вилии (Нерис). Литва подчеркивает, что не существует юридического регулирования, связанного с использованием и охраной вод неманского бассейна.

«Поэтому призывает Беларусь как можно скорее подписать двухсторонний технический протокол о сотрудничестве по вопросам управления и ответственного использования вод Немана, который согласовывают с 2009 года», – сказано в заявлении МИД.

Российский кредит

Узнав о планах Беларуси, 22 июня 2009 года президент России Владимир Путин упомянул о возможности предоставления финансовой помощи на строительство Островецкой АЭС. Через год в Островец ездил премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который сказал, что Беларусь не убедила реальностью своих планов. Однако 25 марта 2010 года один из первых сигналов послал европарламентарий Юстас-Винцас Палецкис.

В комментарии он обратил внимание на то, что белорусский проект вызывает беспокойство по крайней мере с точки зрения двух аспектов.

«Первое – Вилия может быть загрязнена радиоактивными отходами. Второе – устанавливают еще неиспытанный в Европе российский реактор», – предупредил он.

«Надо протестовать, собирать подписи, объявлять разоблачающие петиции, декларации и вести деловые переговоры, создавая более благоприятную атмосферу двусторонних соседских отношений», - писал он о способах реакции.

Беларусь времени не теряла и 11 октября 2011 года подписала соглашение с «Атомстройэкспортом» о строительстве двух реакторов в Островце.

Позже сообщили о кредите России на сумму 10 млрд. долларов США. Лукашенко убеждал граждан своей страны в пользе проекта.

«Островец станет самым прогрессивным городом. Атомная электростанция - то же самое, что космические технологии. Это высшие технологии», – говорил он журналистам.

9 августа 2012 года Лукашенко участвовал церемонии закладки капсулы на месте строительства. Так началось строительство, которое не остановила и поездка экс-мэра Вильнюса Артураса Зуокаса, надеявшегося отговорить мэра Островца от этой идеи.

Публичные насмешки

В 2013 году Литва стала жаловаться на то, что Беларусь не отвечает на многие выдвинутые вопросы, связанные с безопасностью Островецкой АЭС. 15 октября 2013 года появилась информация о том, что оценка воздействия на окружающую среду на литовском языке, представленная для обсуждения в Литве - непонятно составленный документ.

В нем не только масса грамматических ошибок, но и похоже, что весь перевод был выполнен автоматически (Google Translate). 2 сентября 2014 года началась надземная стадия строительных работ в Островце.

Литовские политики занимают жесткую позицию

В 2015 году Лукашенко заявил, что все работы идут по графику. Литовские политики заняли жесткую позицию. Сначала премьер-министр Альгирдас Буткявичюс заявил, что Литва не будет покупать электроэнергию на белорусской АЭС, затем заявили, что белорусам не дадут пользоваться резервами Круонисской гидроаккумуляционной электростанции. Однако 11 декабря 2015 года министр энергетики Рокас Масюлис все еще поднимал вопрос, будет ли построена Островецкая АЭС: Одни оппоненты говорят, что она точно будет, что все там успешно проходит. Другие специалисты говорят, что может и не быть».

Инциденты на стройке

В 2016 году, по данным МИД Литвы, на Островецкой АЭС произошло шесть инцидентов. Во время двух были повреждены корпусы реакторов:

«Поскольку корпус реактора - один из важнейших компонентов безопасности АЭС, Литва считает, что поврежденные реакторы должны заменить на новые». После первого инцидента Лукашенко заявил, что он произошел во время «тренировки».

«Кое-кто написал, что на белорусской АЭС упал реактор. Очнитесь, там еще нет никакого реактора, там металлический корпус – «бочка» – толщиной 20 см, в которую потом поместят реактор», – сказал он, заявив, что лично контролирует строительство.

4 августа 2016 года Лукашенко заявил, что Литва вместе с Беларусью должна думать об эксплуатации Островецкой АЭС. Упомянул, что приглашает на работу бывших работников Игналинской АЭС.

«Мы сейчас набираем людей, которые в Игналине остались без работы. Мы приглашаем их работать к нам. Они у нас не будут чужими», – сказал Лукашенко. Однако представитель Игналинской АЭС Наталья Сурвила-Глебова сказала, что у нее нет официальных данных об отъезде работников и их трудоустройстве в Островце.

«По нашим данным, покинувшие АЭС молодые специалисты остались в Литве или уехали в Англию, Норвегию, Германию, Турцию», – сказала она.

Выборы и после

В 2016 году противостояние АЭС стало одним из главных пунктов избирательной кампании консерваторов. В середине года Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что собрал почти 65 000 подписей против Островецкой АЭС.

«Это правда, нечего сидят сложа руки и ждать заступников. Не придет какой-то большой и суровый взыскатель и не запретит Александру играть в песочнице. Мы должны показать, что не одобряем проект Островецкой АЭС. Мы должны это продемонстрировать решительно, чтобы авторы идеи в Минске поняли, что Литва не будет мириться с тем, что с ней не считаются и предпринимает действия», – писал Ландсбергис.

Против Островецкой АЭС высказался и Рамунас Карбаускис: «Этот опасный для Литвы проект – Островецкий проект – он чисто политический».

Готовятся к эмбарго

В 2017 году строительство Островецкой АЭС перешло в завершающую стадию, а Литва решила не покупать у нее электроэнергию. 7 июня правительство Литвы распространило сообщение, что Островецкая АЭС представляет угрозу нацбезопасности, природе и здоровью общества в силу своего географического положения.

После того, как Сейм Литвы признал, что строящаяся примерно в 50 километрах от Вильнюса (в белорусском Островце) Белорусская АЭС (БелАЭС) представляет угрозу национальной безопасности, Литва сможет готовиться к эмбарго на белорусскую электроэнергию, сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Правительство в среду постановило, что БелАЭС представляет угрозу для Литвы, и предлагает Сейму закрепить это законом.

«Последствие такое, что предлагается закрепить такое признание законом и потом соответственно в течение трех месяцев внести перечень конкретных мер, как защититься от этой угрозы», - сказал BNS Вайчюнас. 22 июня группа депутатов зарегистрировала в парламенте резолюцию, в которой приглашают парламенты Эстонии, Латвии и Польши принять законы, которые не допустят поступления электроэнергии небезопасных АЭС в системы стран Балтии и Польши.