Виктория Азаренко: Мне нужно продолжать выигрывать такие матчи 6 4.07.2017, 11:08

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка рассказала о голоде к победам и сохранении баланса.

Белоруска Виктория Азаренко (683 ВТА) в интервью pressball.by прокомментировала победу над американкой Сиси Беллис (40) в стартовом раунде "Уимблдона".

- С возвращением на "Уимблдон". Насколько эта победа удовлетворила тебя?

- Конечно, я удовлетворена. Я плохо начала, нервничала и не показала свою игру в первом сете. Соперница же начала неплохо. Я долго не могла войти в игру. Так что я рада, что смогла изменить ход встречи. Стала комфортно себя ощущать и принимать правильные решения в важные моменты. Я давно не играла, поэтому мне потребовалось время на адаптацию.

- Чувствуешь себя лучше, чем на турнире в Испании?

- Думаю, я стала играть лучше. На тренировках я играю хорошо, просто нужно перенести это в официальные игры. Сегодня я сыграла лучше, так что мне нужно продолжать в том же духе.

- Представляю, как ты голодна до побед. Легко ли оставаться спокойной и терпеливой, дожидаясь, пока твоя работа не даст плоды?

- И да, и нет. Я понимаю, что должна быть терпеливой. Нужно сохранять баланс и упорно работать. Конечно, когда ты выходишь на корт, ты хочешь выиграть. Мне нужно продолжать выигрывать такие матчи и продолжать работать.