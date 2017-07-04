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Видеохит: Спортсменка показала невероятную скорость, пробежавшись по мокрым бревнам

  • 4.07.2017, 11:45
  • 9,826

Бухгалтер Кэти Рик вот уже 15 лет увлекается необычным видом спорта — бегом по бревнам, лежащим в воде.

Кадры с ее выступлением на прошедшем недавно в Висконсине (США) чемпионате набирают популярность, ведь женщина сумела пронестись по скользким и вращающимся под ногами бревнам на бешеной скорости, пишет 120.su.

Обычно спортсмены во время такого сложного забега не могут выложиться на все сто процентов, ведь им приходится каждую секунду помнить о равновесии. Однако, Кэти оказалась настолько юркой, что пробежалась с почти максимальной быстротой.

Кстати, бег по мокрым бревнам стал популярен еще в 19 веке, когда дровосеки, сплавляющие стволы деревьев по рекам, бросали вызов друг другу, чтобы продемонстрировать свою ловкость.


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