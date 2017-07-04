Миклош Харашти выступил на правозащитном форуме в Минске 4.07.2017, 12:06

Фото: svaboda.org

В столице Беларуси проходит Параллельный форум гражданского общества.

Параллельный форум гражданского общества «Шесть лет после доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ о ситуации с правами человека в Беларуси: что изменилось?» проходит 4 июля, накануне 26-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, сообщает сайт spring96.org.

Параллельный форум имеет целью укрепить человеческое измерение в регионе ОБСЕ и избежать игнорирования вопросов прав человека в ситуации новых вызовов в регионе ОБСЕ.

На Форуме особое внимание будет уделено эффективности международных механизмов в области прав человека в постсоветских странах региона ОБСЕ и, в частности, оценке изменений ситуации в области прав человека и проблем гражданского общества в Беларуси после опубликования Доклада по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ.

На Форум приглашены 100 представителей белорусских и зарубежных НПО, действующих в области прав человека, а также члены ПА ОБСЕ и представители государственных органов. Однако никто из белорусских чиновников на форум не явился.

Организаторы мероприятия: Правозащитный центр «Весна», РОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», Ассамблея НГО Беларуси, ОО «Белорусская ассоциация журналистов», Центр правовой трансформации и Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова совместно с Платформой гражданской солидарности.

Открывая форум, модератор Сергей Мацкевич сообщил, что к участию в форуме были приглашены представители властей Беларуси, однако ни один из чиновников этой возможностью не воспользовался, передает «Радыё Свабода».

Тем временем всех участников приветствовал спецдокладчик ООН по вопросам прав человека в Беларуси Миклош Харашти.

Принимая участие в дискуссии, советник по правам человека Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, США Брайан Гриффи отметил: «У нас вызывают ужас некоторые события, которые происходят в Беларуси. В частности, весенние события - преследование и штрафы, которые коснулись многих». По словам Брайана Гриффи, эта ситуация остается предметом обсуждения структурами ОБСЕ.

Участники форума должны принять резолюцию, направленную к участникам ПА ОБСЕ.